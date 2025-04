Tokyo Game Show 2025 un bando della Regione per le imprese locali

imprese emiliano-romagnole del settore dei videogiochi che vorranno partecipare al Tokyo Game Show 2025, nello spazio riservato alle aziende italiane, saranno supportate dalla Regione di provenienza. Viale Aldo Moro ha approvato un bando ad hoc per favorire, con contributi a fondo perduto, la. 🔗 Modenatoday.it - Tokyo Game Show 2025, un bando della Regione per le imprese locali Leemiliano-romagnole del settore dei videogiochi che vorranno partecipare al, nello spazio riservato alle aziende italiane, saranno supportate dalladi provenienza. Viale Aldo Moro ha approvato unad hoc per favorire, con contributi a fondo perduto, la. 🔗 Modenatoday.it

