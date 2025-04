Tiziano Terzani fotografo in mostra a Udine

fotografo era il giornalista e scrittore Tiziano Terzani? Che cosa cercava? Che cosa desiderava mostrare? Al cuore della sua indagine c'era una contraddizione insanabile: da un lato l'elogio della bellezza di un continente antico, l'Asia, dall'altro il lamento per la sua progressiva dissoluzione nella folle corsa verso il materialismo e . 🔗 (Adnkronos) – Che tipo diera il giornalista e scrittore? Che cosa cercava? Che cosa desideravare? Al cuore della sua indagine c'era una contraddizione insanabile: da un lato l'elogio della bellezza di un continente antico, l'Asia, dall'altro il lamento per la sua progressiva dissoluzione nella folle corsa verso il materialismo e . 🔗 Periodicodaily.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dall'8 marzo apre "She" la mostra del fotografo Fabio Di Gianni dedicata alla forza delle donne - In occasione della Giornata Internazionale della Donna il fotografo Fabio Di Gianni presenta la sua mostra fotografica dal titolo "SHE" alla Cicchetteria Le Ombre in corso Armando Diaz 17. "L'esposizione è dedicata alla forza, alla bellezza e alle storie delle donne. Attraverso i miei scatti... 🔗forlitoday.it

"Sotto torchio", la disciplina dell'incisione in una mostra allo Spazio Rosso Tiziano - «L’incisione è, per noi, per noi, il mezzo più consono per affrontare il tema della realtà, usando la materia e il segno come strumento di espressione. Strumenti e utensili, mordenti, carta, inchiostri, vernici, la tensione fisica, il rito dell’acidatura, l’odore del laboratorio, le mani sporche... 🔗ilpiacenza.it

Dall'8 marzo apre "SHE" la mostra del fotografo Fabio Di Gianni dedicata alla forza delle donne - In occasione della Giornata Internazionale della Donna il fotografo Fabio Di Gianni presenta la sua mostra fotografica dal titolo "SHE" alla Cicchetteria Le Ombre in corso Armando Diaz 17. "L'esposizione è dedicata alla forza, alla bellezza e alle storie delle donne. Attraverso i miei scatti... 🔗forlitoday.it

Ne parlano su altre fonti

TIZIANO TERZANI FOTOGRAFO, l'ANTEPRIMA del Festival VICINO/LONTANO è la MOSTRA con gli scatti del giornalista fiorentino, dal 6 maggio a UDINE: Su quale sponda la felicità? Modernità e nostalgia nell'Asia di Tiziano Terzani, Galleria Tina Modotti; Memorie in viaggio: al via la mostra fotografica che celebra Terzani e Maraini; Un viaggio nelle emozioni: a Palazzo Leone da Perego scatti d’autore in mostra; Terzani e Maraini, una mostra itinerante celebra i due grandi toscani. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tiziano Terzani fotografo in mostra a Udine - Per i 30 anni dalla pubblicazione del libro di culto "Un indovino mi disse" (Longanesi, 1995) Che tipo di fotografo era il giornalista e scrittore Tiziano Terzani? Che cosa cercava? Che cosa desiderav ... 🔗adnkronos.com

Una mostra a udine riflette sulla trasformazione dell’asia tra modernità e nostalgia - L’archivio Terzani presenta a Udine una mostra fotografica curata da Nicole Pecoitz che racconta l’Asia tra tradizione e modernità, riflettendo sulle trasformazioni culturali osservate da Tiziano Terz ... 🔗gaeta.it

Le foto di Tiziano Terzani in Asia tra antico e materialismo - La contraddizione tra la bellezza di un antico continente, l'Asia, e la sua dissoluzione per il materialismo e il conformismo di matrice occidentale. (ANSA) ... 🔗ansa.it