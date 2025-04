Tiger rag mercoledì 30 aprile concerto al Teatro Roma di Castagneto Carducci

mercoledì 30 aprile al Teatro Roma di Castagneto Carducci ultimo appuntamento con Il Cammino del Jazz, progetto musicale a cura dell'Associazione Rasenna Music Art. Alle 21.15 è in programma il concerto "Tiger rag" dei Triple Sec, gruppo composto da musicisti di grande valore, virtuosi ed. 🔗 Livornotoday.it - "Tiger rag", mercoledì 30 aprile concerto al Teatro Roma di Castagneto Carducci 30aldiultimo appuntamento con Il Cammino del Jazz, progetto musicale a cura dell'Associazione Rasenna Music Art. Alle 21.15 è in programma ilrag" dei Triple Sec, gruppo composto da musicisti di grande valore, virtuosi ed. 🔗 Livornotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Nella Basilica di San Francesco mercoledì 16 aprile alle 20:30 il concerto di Pasqua della Stagione concertistica aretina - Arezzo, 11 apriel 2025 – La Basilica di San Francesco ad Arezzo diventa un palcoscenico speciale in occasione del Concerto di Pasqua della Stagione Concertistica Aretina: appuntamento mercoledì 16 aprile alle ore 20:30 con protagonista l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, in un programma che accosta due capolavori assoluti del repertorio sinfonico: la Sinfonia n. 49 “La Passione” di Franz Joseph Haydn e la Sinfonia n. 🔗lanazione.it

Tutto quello che ho, anticipazioni ultima puntata di mercoledì 30 aprile 2025 - © US Mediaset Dietro la macchina da presa di Tutto quello che ho, serie di Canale 5 coprodotta da RTI e 7 Verticale, ci sono Monica Vullo e Riccardo Mosca, che di recente hanno diretto insieme anche I Bastardi di Pizzofalcone 4 e Màkari 3. Nelle quattro puntate della serie, ambientate a Livorno, racconteranno l’indagine di due genitori, uniti nel desiderio di scoprire perchè la loro figlia è morta ma divisi da incomprensioni e da un dolore talmente grande da rischiare di distruggere la loro unione. 🔗davidemaggio.it

Peppe Iodice sold out al Teatro delle Arti: sabato 26 e mercoledì 30 aprile con “Ho visto Maradona” - Tempo di lettura: 2 minutiSalerno, 22 aprile 2025 Gran finale da tutto esaurito per la stagione 2024 – 2025 di Che Comico, la rassegna ideata e promossa dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, che anche quest’anno ha portato sul palco del Teatro delle Arti di Salerno alcuni dei nomi più amati del panorama comico nazionale. A chiudere in grande stile questa edizione sarà Peppe Iodice, attesissimo con il suo nuovo spettacolo “Ho visto Maradona”, che registra già il tutto esaurito per entrambe le date: sabato 26 e mercoledì 30 aprile. 🔗anteprima24.it

Approfondimenti da altre fonti

Tiger rag, mercoledì 30 aprile concerto al Teatro Roma di Castagneto Carducci. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media