Tieni in ordine il tuo giardino con l’idroulitrice di Bosch | comprala subito con lo sconto su Amazon

Bosch UniversalAquatak 135 potrebbe essere la scelta ideale. Disponibile su Amazon al prezzo di 169,99€ grazie a uno sconto di 20 euro sul prezzo originale, questo modello si distingue per una combinazione vincente di potenza, versatilità e design compatto. Approfitta dell'offerta in corso. Prendi l'affare!Idropulitrice Bosch in offerta su Amazon: comprala adessoCon una pressione massima di 135 bar e una portata di 410 litri all'ora, l'UniversalAquatak 135 è progettata per affrontare anche le pulizie più impegnative. Il motore da 1900 watt garantisce prestazioni elevate, mentre l'innovativo ugello 3 in 1 offre tre modalità di getto per adattarsi a ogni esigenza: a ventaglio per superfici ampie, rotante per sporco ostinato e puntuale per interventi di precisione.

