Ti spiego com’è fatto davvero il kebab industriale Il gestore di un fast food svela la verità

fatto il kebab? Che tu sia un amante o meno di questo prodotto, almeno una volta ti sarà capitato di essere passato davanti a una vetrina e farti questa domanda. Ebbene, in questo articolo ti daremo la risposta, avvalendoci della spiegazione proprio di un gestore di uno di questi fast food. Il kebab è infatti ormai diventato uno dei piatti più amati anche in Italia, soprattutto da chi cerca un pasto veloce, saporito ed economico. Dietro alla classica torre di carne arrostita si nasconde spesso un processo industriale tutt’altro che appetitoso. In un video pubblicato su Instagram dal gestore del fast food “Habibi – Cucina Libanese”, specializzato in kebab artigianale, vengono svelati i retroscena della produzione di quello industriale, spesso servito in locali etnici e take away. 🔗 Thesocialpost.it - “Ti spiego com’è fatto davvero il kebab industriale”. Il gestore di un fast food svela la verità Ti sei mai chiesto come èil? Che tu sia un amante o meno di questo prodotto, almeno una volta ti sarà capitato di essere passato davanti a una vetrina e farti questa domanda. Ebbene, in questo articolo ti daremo la risposta, avvalendoci della spiegazione proprio di undi uno di questi. Ilè infatti ormai diventato uno dei piatti più amati anche in Italia, soprattutto da chi cerca un pasto veloce, saporito ed economico. Dietro alla classica torre di carne arrostita si nasconde spesso un processotutt’altro che appetitoso. In un video pubblicato su Instagram daldel“Habibi – Cucina Libanese”, specializzato inartigianale, vengonoti i retroscena della produzione di quello, spesso servito in locali etnici e take away. 🔗 Thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Perché hanno fatto pace”. Shaila e Zeudi di nuovo amiche dopo il Grande Fratello: cosa è successo davvero - Dopo settimane di silenzi, tensioni e colpi di scena in diretta, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma sorprendono tutti con un inatteso ritorno di fiamma… amichevole. La loro amicizia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello e apparentemente naufragata a un passo dalla semifinale, sembrava compromessa per sempre. E invece, a due settimane dalla fine del reality, le due ex concorrenti si sono riavvicinate, dimostrando che, almeno per ora, le incomprensioni sono state messe da parte. 🔗caffeinamagazine.it

Ribaltone Napoli, Conte l’ha fatto davvero: che colpo di scena - In casa Napoli, in attesa della gara di sabato prossimo contro la Lazio, bisogna segnalare un ribaltone deciso da Conte. Il Napoli, dopo aver vinto ben sette partite consecutive, ha frenato un po’ in campionato. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, hanno prima pareggiato allo Stadio Olimpico con la Roma e poi con l’Udinese al Maradona. Ribaltone Napoli, Conte l’ha fatto davvero: che colpo di scena (Ansa Foto) tvplay. 🔗tvplay.it

Caro Serra, stavolta ci ha fatto ridere davvero - Caro Michele Serra, le scrivo questa cartolina per esprimerle solidarietà: non dev’essere facile lanciare un’idea, figuriamoci lanciare un’idea e subito dopo accorgersi che non la si condivide. Non del tutto, almeno. Continua a leggere 🔗laverita.info

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vi spiego come è andato davvero il concordato preventivo; Avv. Lubrano: “Il Napoli ha davvero rischiato di perdere Kvara con l’art. 17. La società ha fatto il massimo, vi spiego”; «Mio fratello suicida per la truffa dei bitcoin, vi spiego come hanno fatto a imbrogliarlo». Ecco i messaggi sulle chat di Alessandro Argentini; Quello di Elon Musk è veramente un saluto 'romano'? Ce lo spiega la storia.... 🔗Approfondimenti da altre fonti