Thuram sì o no in Barcellona-Inter? Intanto Pavard dà forfait – CdS

In casatutto ruota attorno alle condizioni di Marcus. Oggi giornata decisiva per capire se prenderà il volo peroppure no., Benjinon ci sarà.I FRANCESI – Un francese no, l'altro forse.infatti salterà sicuramente, andata delle semifinali di Champions League. Il difensore, uscito dopo pochi minuti di-Roma domenica per una distorsione alla caviglia, la quale si è anche gonfiata, non prenderà parte alla trasferta europea. Farà di tutto per esserci quantomeno al ritorno, quando a San Siro ci sarà sold-out il prossimo 6 maggio. Ma oggi gli occhi sono puntati su Marcus. Alle 12 inizierà la rifinitura della squadra di Simone Inzaghi e lì si capirà se l'attaccante potrà essere convocato persalta, mentreci spera ancora!SPERANZA – Le sensazioni avute ieri dasono state positive.