Thuram scalpita in allenamento | il francese è pienamente recuperato

Thuram ha pienamente recuperato dall’infortunio. Il giocatore francese sarà così disponibile per la fondamentale trasferta di Barcellona, una sfida che, ora come non mai, può valere un’intera stagione per i nerazzurri.Thuram: gli aggiornamentiMarcus Thuram ha svolto l’intero allenamento con il gruppo squadra, dimostrando che il problema accusato agli adduttori della coscia sinistra è ormai acqua passata. L’Inter ritrova così almeno un parziale sorriso dopo la settimana difficilissima dal punto di vista fisico e mentale. Resteranno da capire le intenzioni di Simone Inzaghi sull’impiego del francese o meno, ma viste le recenti apparizioni delle seconde linee non dovrebbe esserci poi troppo da pensare per il tecnico piacentino: vige la regola del qui ed ora per Simone Inzaghi. 🔗 Ilnerazzurro.it - Thuram scalpita in allenamento: il francese è pienamente recuperato Splendida notizia per l’Inter e per Simone Inzaghi: Marcushadall’infortunio. Il giocatoresarà così disponibile per la fondamentale trasferta di Barcellona, una sfida che, ora come non mai, può valere un’intera stagione per i nerazzurri.: gli aggiornamentiMarcusha svolto l’interocon il gruppo squadra, dimostrando che il problema accusato agli adduttori della coscia sinistra è ormai acqua passata. L’Inter ritrova così almeno un parziale sorriso dopo la settimana difficilissima dal punto di vista fisico e mentale. Resteranno da capire le intenzioni di Simone Inzaghi sull’impiego delo meno, ma viste le recenti apparizioni delle seconde linee non dovrebbe esserci poi troppo da pensare per il tecnico piacentino: vige la regola del qui ed ora per Simone Inzaghi. 🔗 Ilnerazzurro.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Thuram Inter, il francese cambia look in allenamento: addio alle treccine? – FOTO - di RedazioneThuram Inter, il francese cambia look in allenamento: addio alle treccine? Il numero 9 nerazzurro ci scherza su – FOTO Sono durante solo poche settimane le treccine sulla testa di Marcus Thuram: l’attaccante dell’Inter ha sfoggiato infatti un nuovo look nel corso dell’allenamento odierno ad Appiano Gentile. Il francese ha svolto l’intera seduta in gruppo, nonostante il problema alla caviglia ed è stato anche convocato dal ct della Francia Didier Deschamps per i prossimi impegni. 🔗internews24.com

Allenamento Inter, migliorano le condizioni di Thuram: il francese anche oggi a parte! Il punto in vista della Juve - di RedazioneAllenamento Inter, migliorano le condizioni di Thuram: il francese anche oggi a parte! Il punto in vista della Juve. Tikus ci sarà? Allenamento in corso per l’Inter di Simone Inzaghi che prosegue la preparazione al derby d’Italia di domenica sera all’Allianz Stadium contro la Juventus. Il grande punto interrogativo in casa nerazzurra riguarda la presenza o meno di Marcus Thuram. Il numero 9 nerazzurro, uscito dolorante alla caviglia durante l’ultima sfida contro la Fiorentina, nei giorni scorsi si è sottoposto agli esami strumentali i quali non hanno rilevato alcuna lesione. 🔗internews24.com

Thuram, novità dall’allenamento verso Napoli-Inter. Programmato rientro! - Buone notizie da Appiano Gentile sull’infortunio di Marcus Thuram. Il rientro dell’attaccante è già in programma, con Napoli-Inter ormai alle porte. BUONE NOTIZIE – Grande attesa per Napoli-Inter, in programma sabato alle ore 18.00, ma soprattutto per il rientro dall’infortunio di Marcus Thuram. Attualmente la presenza del francese nel big match del Maradona è una delle grandi incognite per la squadra di Simone Inzaghi. 🔗inter-news.it

Ne parlano su altre fonti

Infortunio Thuram, le ultimissime da Appiano Gentile verso la sfida scudetto; Juventus-Inter, per Thuram prevale una linea. Uno scalpita! – Sky. 🔗Cosa riportano altre fonti

Thuram, l'infortunio è alle spalle: il francese in grande forma ad Appiano. Tre i Primavera aggregati - Inter, Marcus Thuram è imprescindibile quando le partite pesano di più. L'effetto del bomber francese spiegato in numeri e nell'economia del gioco ... 🔗informazione.it

Inter, senza Thuram risultati disastrosi: il francese prova a rientrare contro il Barça - L’ Inter si è rotta, all’improvviso, dopo una lunga serie di risultati positivi. Tre partite, tre sconfitte, zero gol fatti, una serie così negativa non si vedeva da tredici anni. In questa ... 🔗sportpaper.it

Inter, Thuram lavora con il gruppo: la situazione - L'attaccante francese è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Barcellona ... 🔗gianlucadimarzio.com