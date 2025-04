Thuram Inter come sta Tikus? Inzaghi rivela alcune importanti novità sulle sue condizioni

Thuram Inter, come sta Tikus? Inzaghi rivela alcune importanti novità sulle sue condizioni in vista del BarcellonaCosi Simone Inzaghi sulle condizioni di Marcus Thuram, in vista del match di domani tra Inter e Barcellona:AVERE O NO Thuram POTREBBE CAMBIARE QUALCOSA A LIVELLO TATTICO? – «No, è una cosa che ho sentito che si dice e si dibatte da qualche giorno. No, se non dovesse giocare Thuram penso che dovrò scegliere tra Taremi e Arnautovic. Arnautovic ha fatto 90 minuti con la Roma, Taremi ha giocato 55 minuti la semifinale di Copa Italia, quindi non penso che cambierà nulla a livello tattico. Vediamo chi giocherà al fianco di Lautaro».come STA DIMARCO? – «Federico sta bene. La squadra a livello fisico sta molto bene. Stamattina ho letto che ci sono dei problemi a livello fisico, ma la squadra sta molto bene.

Cassano senza freni: «Feyenoord? Imbarazzante, l’Inter poteva fare anche sette gol. Thuram? Si vede che non sta ancora bene» - di RedazioneCassano, l’ex giocatore dell’Inter ha commentato senza peli sulla lingua la partita di ieri dei nerazzurri contro il Feyenoord: le sue parole Antonio Cassano, ex giocatore di Inter e Milan tra le tante, ha espresso le sue opinioni incisive riguardo alla partita di ieri tra i nerazzurri e il Feyenoord, valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Durante un episodio del suo podcast “Viva el Futbol“, Cassano ha analizzato in dettaglio la prestazione dell’Inter, evidenziando la superiorità della squadra di Inzaghi nella sfida contro i rivali olandesi. 🔗internews24.com

Thuram Inter, Tikus c’è, ma parte dalla panchina? Tutti i dettagli - di RedazioneThuram Inter, Tikus c’è, ma parte dalla panchina? Tutti i dettagli sulla possibilità di vedere tra i titolari l’attaccante francese Cosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione di Marcus Thuram in vista di Juve Inter: SU THURAM- «A Inzaghi mancherà uno dei finalisti di Qatar ’22: Marcus Thuram. L’attaccante ha recuperato, ma solo per la panchina. Niente derby col fratellino Kephren, almeno all’inizio. 🔗internews24.com

Thuram Inter, buone notizie in vista del Napoli! Tikus torna titolare? - di RedazioneThuram Inter, buone notizie in vista del Napoli! Tikus torna titolare? Le ultime indiscrezioni sulle condizioni del francese L’Inter deve fare i conti con diverse assenze in vista del big match di sabato alle 18 contro il Napoli, una sfida cruciale per la stagione. La buona notizia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è il recupero di Marcus Thuram. Dopo la cautela adottata da Inzaghi nel post-gara con la Lazio, l’attaccante oggi tornerà ad allenarsi a pieno regime con il gruppo e si candida per un posto da titolare al fianco di Lautaro Martinez. 🔗internews24.com

