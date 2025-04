Thuram in panchina nel walk around! La sua vigilia di Barcellona-Inter – Sky

Thuram è il grande dubbio di giornata alla vigilia di Barcellona-Inter. Il francese ancora non è certo della titolarità, Gianluca Di Marzio descrive le ore di attesa su Sky Sport. ATTESA – Barcellona-Inter è una sfida dal sapore storico, ma in questa stagione conta soprattutto per la fase in cui arriva. Domani varrà per l'andata della semifinale di Champions League, come accaduto già nel 2010. Gianluca Di Marzio racconta la vigilia del match e il walk around della squadra nerazzurra allo stadio: «Thuram è stato l'unico che non ha tastato il terreno di gioco, è stato da solo e ha vissuto i suoi pensieri. Da lui è andato anche Inzaghi. In queste ore di attesta sta riflettendo perché sa quanto è importante lui per l'Inter. Inzaghi è molto tentato dal farlo giocare dall'inizio, domani mattina ci sarà risveglio muscolare e deciderà se inserirlo dal primo minuto.

Cosa riportano altre fonti

Probabili formazioni Cagliari Juve, Vlahovic in ballottaggio con Kolo Muani: Yildiz e Thuram ancora in panchina? Ecco chi giocherà in difesa - di Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Cagliari Juve: le possibili scelte di Thiago Motta e Nicola per il match di Serie A Sono tanti gli infortuni in difesa per Thiago Motta: dopo Renato Veiga anche Savona dà forfait per il match contro il Cagliari che costringe la Juve a delle scelte quasi obbligate con Gatti e Kelly come coppia di centrali. Secondo quanto riportato da Sportitalia, Yildiz dovrebbe partire in panchina con Conceicao titolare a sinistra mentre dovrebbe essere titolare anche Thuram. 🔗juventusnews24.com

Thuram Inter, Tikus c’è, ma parte dalla panchina? Tutti i dettagli - di RedazioneThuram Inter, Tikus c’è, ma parte dalla panchina? Tutti i dettagli sulla possibilità di vedere tra i titolari l’attaccante francese Cosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione di Marcus Thuram in vista di Juve Inter: SU THURAM- «A Inzaghi mancherà uno dei finalisti di Qatar ’22: Marcus Thuram. L’attaccante ha recuperato, ma solo per la panchina. Niente derby col fratellino Kephren, almeno all’inizio. 🔗internews24.com

Inter verso la Roma, Dumfries e Zielinski per la panchina: le ultime su Thuram - Si avvicina a grandi falcate un match di San Siro, tra Inter e Roma, cruciale per la stagione di entrambe. I giallorossi devono per forza mettere da parte un tabù big match che dura ormai da troppo tempo, perché solo vincendo le ultime sfide con le pari livello il sogno Champions League ha speranza di esistere. Nerazzurri invece a pari punti in vetta col Napoli ma alle prese con la stanchezza dei tantissimi impegni in programma e feriti da due ko consecutivi, contro il Bologna in campionato e con il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. 🔗sololaroma.it

Approfondimenti da altre fonti

