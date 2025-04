Thuram anche titolare in Barcellona-Inter! Poi doppia bagarre – Sky

Thuram non solo recuperato ma può giocare titolare in Barcellona-Inter. Per Inzaghi pure due dubbi prima della partenza verso Barcellona.IN ALLENAMENTO – Marcus Thuram out per affaticamento muscolare nelle ultime settimane, ha svolto la seduta mattutina odierna al ‘Bper Training Centre’ di Appiano Gentile con il resto dei compagni, mostrando buone sensazioni in vista del delicato match europeo. Thuram rappresenta un tassello fondamentale per lo scacchiere dell’Inter, sia per la sua capacità di allungare le difese avversarie che per la sinergia con Lautaro Martinez. Il suo ritorno regala quindi un’arma in più a Inzaghi, che dovrà ora decidere se rischiarlo dal primo minuto o utilizzarlo a gara in corso. L’allenamento odierno, cominciato attorno a mezzogiorno, è servito proprio per testare le condizioni fisiche dell’attaccante in vista della trasferta catalana. 🔗 Inter-news.it - Thuram anche titolare in Barcellona-Inter! Poi doppia bagarre – Sky non solo recuperato ma può giocarein. Per Inzaghi pure due dubbi prima della partenza verso.IN ALLENAMENTO – Marcusout per affaticamento muscolare nelle ultime settimane, ha svolto la seduta mattutina odierna al ‘Bper Training Centre’ di Appiano Gentile con il resto dei compagni, mostrando buone sensazioni in vista del delicato match europeo.rappresenta un tassello fondamentale per lo scacchiere dell’, sia per la sua capacità di allungare le difese avversarie che per la sinergia con Lautaro Martinez. Il suo ritorno regala quindi un’arma in più a Inzaghi, che dovrà ora decidere se rischiarlo dal primo minuto o utilizzarlo a gara in corso. L’allenamento odierno, cominciato attorno a mezzogiorno, è servito proprio per testare le condizioni fisiche dell’attaccante in vista della trasferta catalana. 🔗 Inter-news.it

Su altri siti se ne discute

Camera, discussione su doppia mozione di sfiducia a Nordio e Santanché, nel pomeriggio il voto sulla titolare del Turismo - DIRETTA - Il guardasigilli dovrà riferire sul caso del generale libico scarcerato, e per lui il voto arriverà nei prossimi giorni, mentre per Santanché si tratta della terza audizione e questo pomeriggio arriverà anche la votazione Alla Camera va in scena la discussione sulla doppia mozione di sfiducia 🔗ilgiornaleditalia.it

Thuram Inter, buone notizie in vista del Napoli! Tikus torna titolare? - di RedazioneThuram Inter, buone notizie in vista del Napoli! Tikus torna titolare? Le ultime indiscrezioni sulle condizioni del francese L’Inter deve fare i conti con diverse assenze in vista del big match di sabato alle 18 contro il Napoli, una sfida cruciale per la stagione. La buona notizia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è il recupero di Marcus Thuram. Dopo la cautela adottata da Inzaghi nel post-gara con la Lazio, l’attaccante oggi tornerà ad allenarsi a pieno regime con il gruppo e si candida per un posto da titolare al fianco di Lautaro Martinez. 🔗internews24.com

Milan-Inter di Coppia Italia, ultimissime: Leao torna titolare, Correa al fianco di Thuram - Milano, 2 aprile 2025 – È tutto pronto per il quarto derby della Madonnina tra Milan e Inter della stagione, che questa sera alle ore 21 (diretta televisiva su Canale 5 e streaming su Mediaset Infinity) si affronteranno nella seconda delle due semifinali di Coppa Italia. In palio c’è un posto in finale che potrebbe rappresentare un traguardo fondamentale soprattutto per i rossoneri che devono cercare di salvare una stagione sin qui insufficiente nonostante la conquista della Supercoppa in Arabia vinta in rimonta proprio con i nerazzurri. 🔗sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, c'è anche Thuram nella rifinitura: cosa filtra in vista del Barcellona - Marcus Thuram è recuperato per la delicatissima semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. O meglio, l`attaccante francese per il secondo giorno. 🔗msn.com

Gazzetta: “Thuram sarà sull’aereo per Barcellona” - Inter: gli aggiornamenti sulle condizioni di Thuram Marcus Thuram ci dovrebbe essere contro il Barcellona. Stando alle ultime indiscrezioni, l'attaccante nerazzurro scenderà in campo nella semifinale ... 🔗informazione.it

Inter, dati clamorosi: senza Thuram è un disastro. Inzaghi si aggrappa al francese per Barcellona - "A questi ragazzi e a questo allenatore non c'è nulla da rimproverare, ma da fare i complimenti per una stagione difficilissima. Molto difficile… Leggi ... 🔗informazione.it