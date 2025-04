Thunderbolts* | recensione del film MCU con Florence Pugh

Thunderbolts*: recensione del film MCU con Florence PughCon Thunderbolts* (asterisco incluso, e non per caso), la Marvel firma un capitolo inaspettato, e conclusivo, della sua Fase 5. Non è il film che rivoluzionerà il Marvel Cinematic Universe, né quello che riaccenderà la scintilla epica dei tempi dei Vendicatori Originali. È pur vero che dai tempi di The Avengers (era il 2012), il mondo è cambiato, e il modo di raccontare e accogliere le storie si è lentamente modificato. Ma proprio nella sua apparente “normalità” e nel suo tono da tragicommedia psicologica, Thunderbolts* riesce a emergere come una delle pellicole più sincere e coraggiose targate MCU degli ultimi anni.Diretto da Jake Schreier (Robot & Frank), il film mette al centro un gruppo di anti-eroi dimenticati, feriti, rotti, con un vuoto non tanto nel fisico quanto nell’anima. 🔗 delMCU conCon(asterisco incluso, e non per caso), la Marvel firma un capitolo inaspettato, e conclusivo, della sua Fase 5. Non è ilche rivoluzionerà il Marvel Cinematic Universe, né quello che riaccenderà la scintilla epica dei tempi dei Vendicatori Originali. È pur vero che dai tempi di The Avengers (era il 2012), il mondo è cambiato, e il modo di raccontare e accogliere le storie si è lentamente modificato. Ma proprio nella sua apparente “normalità” e nel suo tono da tragicommedia psicologica,riesce a emergere come una delle pellicole più sincere e coraggiose targate MCU degli ultimi anni.Diretto da Jake Schreier (Robot & Frank), ilmette al centro un gruppo di anti-eroi dimenticati, feriti, rotti, con un vuoto non tanto nel fisico quanto nell’anima. 🔗 Cinefilos.it

