Thunderbolts* debutta su Rotten Tomatoes con il secondo punteggio più alto di tutti i tempi per i film del MCU

Thunderbolts* debutta su Rotten Tomatoes con il secondo punteggio più alto di tutti i tempi per i film del MCUThunderbolts* ha appena raggiunto un traguardo impressionante nel Marvel Cinematic Universe. Thunderbolts* vanta un cast stellare, che riunisce antieroi di diversi film e serie TV dell’MCU, molti dei quali si incontrano per la prima volta. Poiché la saga Multiverse ha peccato di interazioni tra i personaggi e progetti di squadra, senza alcun film degli Avengers finora, Thunderbolts* (la nostra recensione) arriva come una boccata d’aria fresca, che ha fatto aumentare l’entusiasmo per il film. Prima che il prossimo film MCU arrivi nei cinema, i fan possono ora farsi un’idea concreta di come Thunderbolts* se la cava attraverso le prime recensioni.Su Rotten Tomatoes, Marvel Studios’ Thunderbolts* ha debuttato con il 95%, il secondo punteggio più alto mai ottenuto dal MCU. 🔗 sucon ilpiùdiper idel MCUha appena raggiunto un traguardo impressionante nel Marvel Cinematic Universe.vanta un cast stellare, che riunisce antieroi di diversie serie TV dell’MCU, molti dei quali si incontrano per la prima volta. Poiché la saga Multiverse ha peccato di interazioni tra i personaggi e progetti di squadra, senza alcundegli Avengers finora,(la nostra recensione) arriva come una boccata d’aria fresca, che ha fatto aumentare l’entusiasmo per il. Prima che il prossimoMCU arrivi nei cinema, i fan possono ora farsi un’idea concreta di comese la cava attraverso le prime recensioni.Su, Marvel Studios’hato con il 95%, ilpiùmai ottenuto dal MCU. 🔗 Cinefilos.it

