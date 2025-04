Thunderbolts* al cinema arrivano gli anti-eroi | dovranno salvare il mondo e loro stessi

In "Thunderbolts*", il nuovo film Marvel al cinema dal 30 aprile, protagonisti sono dei veri e propri anti-eroi: poco super, poco eroi, ma molto determinati. Arriva in sala quello che è stato definito uno dei film Marvel più riusciti degli ultimi anni.

Mister Movie | Thunderbolts, quanto Dura l’Ultima Avventura Marvel al Cinema? - L'attesa è palpabile per l'arrivo di Thunderbolts, l'ultima fatica cinematografica dell'universo Marvel (MCU). Dopo l'annuncio ufficiale al San Diego Comic-Con nel 2022, finalmente si svela la durata approssimativa di questa nuova avventura supereroistica. Il film vedrà un gruppo eterogeneo di antieroi, già noti al pubblico per le loro precedenti apparizioni nel MCU, unire le forze contro Valentina Allegra de Fontaine, direttrice della CIA, impegnata a insabbiare loschi affari politici. 🔗mistermovie.it

Thunderbolts, esce il film con Sebastian Stan e Florence Pugh - Arriva in sala il superhero movie con Sebastian Stan, Florence Pugh, David Harbour, Harrison Ford, Laurence Fishburne e Rachel Weisz in cui il governo americano crea un gruppo di antieroi chiamati Thu ... 🔗avmagazine.it

Chi sono i Thunderbolts e in quali film Marvel li abbiamo già visti - I Thunderbolts stanno per debuttare nel MCU: ecco chi sono i membri e in quali film o serie Marvel sono già apparsi. 🔗ciakgeneration.it

David Harbour nel film "Thunderbolts", dal 30 aprile al cinema - Intervista a David Harbour, interprete del film 'Thunderbolts' di Jake Schreier, dal 30 aprile nelle sale cinematografiche italiane. Protagonista ... 🔗sport.tiscali.it