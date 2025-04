The Smashing Machine | Trailer ufficiale del film con Dwayne Johnson

Smashing Machine è pronto per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. A24 ha rilasciato oggi il Trailer del film che vede Dwayne Johnson vestire i panni del campione di MMA Mark Kerr. Il film uscirà nelle sale italiane il 3 ottobre 2025 distribuito da I Wonder Pictures.Già nelle prime immagini circolate sul web, Dwayne Johnson in arte The Rock appare irriconoscibile, completamente trasformato per poter interpretare Mark Kerr. The Smashing Machine è diretto da Benny Safdie e oltre a The Rock, il cast vede la partecipazione di Emily Blunt, Dawn Staples, Bas Rutten, Lyndsey Gavin.The Smashing Machine Cosa SappiamoMark Kerr è campione mondiale di MMA, diventatato un’icona delle arti marziali mentre lottava con la dipendenza da sostanze stupefacenti e annaspava nella sua relazione amorosa con la fidanzata e tesseva rapporti piuttosto burrascosi con i suoi allenatori. 🔗 Universalmovies.it - The Smashing Machine | Trailer ufficiale del film con Dwayne Johnson Theè pronto per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. A24 ha rilasciato oggi ildelche vedevestire i panni del campione di MMA Mark Kerr. Iluscirà nelle sale italiane il 3 ottobre 2025 distribuito da I Wonder Pictures.Già nelle prime immagini circolate sul web,in arte The Rock appare irriconoscibile, completamente trasformato per poter interpretare Mark Kerr. Theè diretto da Benny Safdie e oltre a The Rock, il cast vede la partecipazione di Emily Blunt, Dawn Staples, Bas Rutten, Lyndsey Gavin.TheCosa SappiamoMark Kerr è campione mondiale di MMA, diventatato un’icona delle arti marziali mentre lottava con la dipendenza da sostanze stupefacenti e annaspava nella sua relazione amorosa con la fidanzata e tesseva rapporti piuttosto burrascosi con i suoi allenatori. 🔗 Universalmovies.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

The Smashing Machine: trailer ufficiale del film con Dwayne Johnson - The Smashing Machine è pronto per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. A24 ha rilasciato oggi il trailer del film che vede Dwayne Johnson vestire i panni del campione di MMA Mark Kerr. Il film uscirà nelle sale italiane il 3 ottobre 2025 distribuito da I Wonder Pictures. Già nelle prime immagini circolate sul web, Dwayne Johnson in arte The Rock appare irriconoscibile, completamente trasformato per poter interpretare Mark Kerr. 🔗universalmovies.it

The Smashing Machine, il trailer del film con Dwayne Johnson nei panni della leggenda UFC Mark Kerr - Dwayne Johnson subisce la sua trasformazione più drammatica nel primo trailer di The Smashing Machine, un film biografico sul due volte campione dei pesi massimi UFC Mark Kerr. Benny Safdie, uno dei due fratelli Safdie che hanno co-diretto e scritto “Diamanti grezzi” e “Good Time”, debutta alla regia da solista con questo film. Oltre a Johnson, il cast include Emily Blunt nel ruolo di Dawn Staples, la moglie di Kerr, Bas Rutten, Lyndsey Gavin e Oleksandr Usyk. 🔗metropolitanmagazine.it

The Smashing Machine: Dwayne Johnson, come non l'avete mai visto prima, nel primo trailer del film di Benny Safdie - L'ex wrestler noto come The Rock interpreta il ruolo del wrestler e lottatore di MMA Mark Kerr in questo film targato A24. Ecco trailer e trama di The Smashing Machine. 🔗comingsoon.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

The Smashing Machine, pubblicato il primo trailer; The Smashing Machine: il trailer del nuovo film con Dwayne Johnson; Dwayne Johnson punta al Premio Oscar, eccolo nel trailer di The Smashing Machine; The Smashing Machine: Dwayne Johnson, come non l'avete mai visto prima, nel primo trailer del film di Benny Safdie. 🔗Se ne parla anche su altri siti

The Smashing Machine: Dwayne Johnson nel primo trailer del film di Benny Safdie - L'ex wrestler noto come The Rock interpreta il ruolo del wrestler e lottatore di MMA Mark Kerr in questo film targato A24. Ecco trailer e trama di The Smashing Machine. 🔗comingsoon.it

The Smashing Machine: Dwayne Johnson, come non l'avete mai visto prima, nel primo trailer del film di Benny Safdie - L'ex wrestler noto come The Rock interpreta il ruolo del wrestler e lottatore di MMA Mark Kerr in questo film targato A24. Ecco trailer e trama di The Smashing Machine. 🔗comingsoon.it

Trailer per The Smashing Machine: Dwayne Johnson irriconoscibile nel biopic su Mark Kerr - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com