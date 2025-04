The Smashing Machine il trailer originale del film con Dwayne Johnson

Smashing Machine, il trailer originale del film con Dwayne JohnsonE’ stato presentato il primo trailer originale di The Smashing Machine, il nuovo film con protagonista Dwayne Johnson, che torna sul ring. The Smashing Machine, scritto, diretto e prodotto da Benny Safdie, sull’emozionante vicenda del wrestler e campione di MMA e Vale Tudo Mark Kerr, con Dwayne Johnson e la candidata all’Oscar Emily Blunt.Il film, prodotto e finanziato da A24, e distribuito in Italia da I Wonder Pictures – confermando il sodalizio di successo tra le due società, che le vedrà collaborare su altri sette film oltre a questo nel 2025 – racconta il leggendario lottatore di MMA (Dwayne Johnson) quando è all’apice della sua carriera, in un’era in cui le competizioni nell’UFC erano senza esclusione di colpi, mentre si interroga su se stesso, cercando un equilibrio nella sua vita e tra le sue relazioni. 🔗 The, ildelconE’ stato presentato il primodi The, il nuovocon protagonista, che torna sul ring. The, scritto, diretto e prodotto da Benny Safdie, sull’emozionante vicenda del wrestler e campione di MMA e Vale Tudo Mark Kerr, cone la candidata all’Oscar Emily Blunt.Il, prodotto e finanziato da A24, e distribuito in Italia da I Wonder Pictures – confermando il sodalizio di successo tra le due società, che le vedrà collaborare su altri setteoltre a questo nel 2025 – racconta il leggendario lottatore di MMA () quando è all’apice della sua carriera, in un’era in cui le competizioni nell’UFC erano senza esclusione di colpi, mentre si interroga su se stesso, cercando un equilibrio nella sua vita e tra le sue relazioni. 🔗 Cinefilos.it

