The Riders | Brad Pitt con Edward Berger nel film ispirato al romanzo

Brad Pitt sarà diretto da Edward Berger nell'adattamento cinematografico del romanzo The Riders. Il the Hollywood Reporter ha affermato che Brad Pitt sarà l'interprete principale del film ispirato al romanzo firmato da Tim Winton, finalista del Booker Prize nel 1995. La pellicola sarà diretta da Edward Berger, regista dell'osannato "Conclave" di recente tornato d'attualità a causa dei tragici motivi che tutti conosciamo. David Kajganich sta scrivendo la sceneggiatura. Il romanzo The Riders racconta la storia di un uomo che viaggia per l'Europa con la figlia alla ricerca della moglie e della madre scomparse. La produzione inizierà all'inizio del 2026, con riprese in diverse location in tutta Europa. Ridley Scott produrrà il film con la sua etichetta Scott Free insieme a Michael Pruss.

Brad Pitt insieme a Edward Berger per The Riders di A24 - Brad Pitt insieme a Edward Berger per The Riders di A24 Dopo aver lavorato al premiato Conclave, il regista Edward Berger sembra aver messo a fuoco il suo potenziale prossimo progetto e sta collaborando con una delle più grandi star della città: Brad Pitt. Alcune fonti hanno riferito a Deadline che, a seguito di una situazione di competizione, A24 si è aggiudicata l’attesissimo pacchetto The Riders, con il premio Oscar Brad Pitt come protagonista e Berger alla regia. 🔗cinefilos.it

Brad Pitt possibile protagonista di The Riders, il prossimo film del regista di Conclave - Il regista Edward Berger dovrebbe tornare sul set in occasione del film The Riders e il protagonista potrebbe essere l'attore Brad Pitt. Brad Pitt potrebbe essere il protagonista del prossimo film diretto da Edward Berger, recentemente regista di Conclave. Il progetto si intitola The Riders e sarà tratto dal romanzo scritto da Tim Winton. Che cosa racconterà The Riders Il film sarà scritto da David Kajganich e A24 si occuperà dei finanziamenti e della sua realizzazione. 🔗movieplayer.it

Brad Pitt protagonista di “The Riders”: il nuovo film di Edward Berger tratto da Tim Winton - Brad Pitt potrebbe interpretare Fred Scully nel film "The Riders", diretto da Edward Berger, una storia di viaggio e scoperta personale in Europa, con riprese previste per il 2026. 🔗ecodelcinema.com

