The legend of Ochi con il regista Isaiah Saxon e l’attrice candidata ai Golden Globe Helena Zengel

regista Isaiah Saxon e l’attrice candidata ai Golden Globe Helena Zengel, per presentare l’esclusiva anteprima del film THE legend OF Ochi, e incontrare il pubblico. (Info e prenotazioni. 🔗 Bolognatoday.it - "The legend of Ochi" con il regista Isaiah Saxon e l’attrice candidata ai Golden Globe Helena Zengel Martedì 6 maggio alle ore 21.00 saranno ospiti al Pop Up Cinema Jolly 4K di Bologna (via Marconi, 14) ilai, per presentare l’esclusiva anteprima del film THEOF, e incontrare il pubblico. (Info e prenotazioni. 🔗 Bolognatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

The Legend of Ochi, Finn Wolfhard ammette: "Difficile lavorare con Willem Dafoe senza vedere Norman Osborn" - La star di Stranger Things ha confessato di aver avuto difficoltà a non ricordare l'iconico personaggio in Spider-Man lavorando con il collega. Finn Wolfhard ha lavorato al fianco di un veterano di Hollywood, Willem Dafoe, nel nuovo film The Legend of Ochi, ma ha confessato di aver fatto fatica, inizialmente, a scindere l'attore dai suoi ruoli iconici. I due hanno hanno recitato nel film scritto e diretto da Isaiah Saxon, al suo debutto alla regia di un lungometraggio. 🔗movieplayer.it

The Legend of Ochi di Isaiah Saxon al cinema dall’8 maggio - BOLOGNA – Avventura e magia, emozione e mistero per The Legend of Ochi di Isaiah Saxon che, dopo il successo al Sundance Film Festival, arriverà nelle sale italiane l’8 maggio 2025 con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Svelato oggi il nuovo poster in cui campeggiano i protagonisti Helena Zengel (candidata al Golden Globe per Notizie dal mondo), Willem Dafoe (vincitore di una Coppa Volpi, pluricandidato all’Oscar e al Golden Globe), Emily Watson (recente e straordinaria protagonista di Dune: Prophecy, Orso d’argento a Berlino 2024 e numerose nomination all’Oscar e al Golden ... 🔗lopinionista.it

Mister Movie | “The Legend of Ochi”: Effetti Speciali Reali Sotto i Riflettori - A24 risponde alle accuse di AI dietro "The Legend of Ochi" mostrando i retroscena. Svelati i trucchi dietro la magia del film Un nuovo video diffuso da A24 e dal regista Isaiah Saxon getta luce sulla realizzazione di "The Legend of Ochi", affrontando indirettamente le accuse di utilizzo di intelligenza artificiale (AI) nella sua produzione. Il filmato si concentra sugli effetti speciali pratici, svelando l'impiego di tecniche tradizionali come la realizzazione di pupazzi e l'utilizzo di "matte painting" per creare gli scenari fantasy. 🔗mistermovie.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

The legend of Ochi con il regista Isaiah Saxon e l’attrice candidata ai Golden Globe Helena Zengel; The Legend of Ochi; The Legend of Ochi è un viaggio nel tempo; THE LEGEND OF OCHI. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Finn Wolfhard racconta le sfide di recitare con Willem Dafoe in The Legend of Ochi - Finn Wolfhard condivide la sua esperienza di lavoro con Willem Dafoe in "The Legend of Ochi", esplorando le sfide di distaccarsi dal celebre ruolo di Norman Osborn nella saga di Spider-Man. 🔗ecodelcinema.com

The Legend of Ochi, Finn Wolfhard ammette: "Difficile lavorare con Willem Dafoe senza vedere Norman Osborn" - Finn Wolfhard ha lavorato al fianco di un veterano di Hollywood, Willem Dafoe, nel nuovo film The Legend of Ochi, ma ha confessato di aver fatto fatica, inizialmente, a scindere l'attore dai suoi ruol ... 🔗msn.com

The Legend of Ochi. Il nuovo fantasy con Willem Dafoe e Emily Watson - “The Legend of Ochi” è l’opera prima di Isaiah Saxon che, ispirandosi a classici intramontabili, mette in scena una storia in cui comunicazione e connessione vanno oltre ogni forma di linguaggio. Qui ... 🔗artribune.com