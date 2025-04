The King of Kings | il film sulla vita di Gesù supera l’incasso di Parasite negli USA

King of Kings: il film sulla vita di Gesù supera l’incasso di Parasite negli USAIl film d’animazione coreano The King of Kings ha superato Parasite di Bong Joon-ho, vincitore dell’Oscar, diventando il film coreano di maggior incasso negli Stati Uniti. Prodotto dalla casa di animazione coreana Mofac Studio, The King of Kings ha incassato finora 54,7 milioni di dollari al botteghino, superando Parasite, che in precedenza aveva incassato 53,8 milioni di dollari durante la sua programmazione.Scritto e diretto dal CEO di Mofac Studio Jang Seong-ho, The King of Kings è basato sul libro di Charles Dickens intitolato “La vita di Nostro Signore”. Il film segue la vita di Gesù Cristo dalla nascita alla resurrezione. The King of Kings ha raggiunto questo traguardo al botteghino a sole tre settimane dalla sua uscita negli Stati Uniti, l’11 aprile, uscendo nelle sale poco prima delle vacanze del Venerdì Santo e di Pasqua. 🔗 Theofs: ildidiUSAIld’animazione coreano Theofs hatodi Bong Joon-ho, vincitore dell’Oscar, diventando ilcoreano di maggior incassoStati Uniti. Prodotto dalla casa di animazione coreana Mofac Studio, Theofs ha incassato finora 54,7 milioni di dollari al botteghino,ndo, che in precedenza aveva incassato 53,8 milioni di dollari durante la sua programmazione.Scritto e diretto dal CEO di Mofac Studio Jang Seong-ho, Theofs è basato sul libro di Charles Dickens intitolato “Ladi Nostro Signore”. Ilsegue ladiCristo dalla nascita alla resurrezione. Theofs ha raggiunto questo traguardo al botteghino a sole tre settimane dalla sua uscitaStati Uniti, l’11 aprile, uscendo nelle sale poco prima delle vacanze del Venerdì Santo e di Pasqua. 🔗 Cinefilos.it

The King of Kings: Oscar Isaac è Gesù Cristo nel trailer del film animato - Ecco il primo trailer del lungometraggio d'animazione con un cast all star. Angel Studios ha pubblicato un nuovo trailer del film animato The King of Kings, basato sul libro The Life of Our Lord di Charles Dickens, in cui si racconta la storia della vita di Gesù Cristo. La trama di The King of Kings parte dalla narrazione di un padre che racconta al figlio la più grande storia mai raccontata e permette al bambino, attraverso la sua vivida immaginazione, di camminare al fianco di Gesù, assistendo ai suoi miracoli e alle sue prove, oltre a comprendere il suo estremo sacrificio. 🔗movieplayer.it

