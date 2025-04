The Couple | tra eliminazioni e colpi di scena

Couple, tra emozioni forti e strategie vincenti. La terza puntata di The Couple: emozioni, strategie e polemiche su Donne Magazine. Donnemagazine.it - The Couple: tra eliminazioni e colpi di scena Leggi su Donnemagazine.it Scopriamo le dinamiche della terza puntata di The, tra emozioni forti e strategie vincenti. La terza puntata di The: emozioni, strategie e polemiche su Donne Magazine.

The Couple, eliminazioni choc, il pubblico stenta a crederci: “Li cacciano stasera” - La seconda puntata di “The Couple”, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, andrà in onda stasera. Dopo un debutto che ha suscitato curiosità e qualche polemica, soprattutto riguardo alla diretta h24, il programma si prepara a coinvolgere ulteriormente il pubblico con la prima eliminazione della stagione.? Nel corso della serata, saranno ripercorsi alcuni momenti salienti della settimana, tra cui il bacio tra Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi, il doppio coming out di Irma Testa e le prime tensioni tra concorrenti, come nel caso di Laura Maddaloni. 🔗tuttivip.it

The Couple: terzo appuntamento con eliminazioni, prove e chiavi per il montepremi - Nel corso di questa serata, prevista per lunedì 28 aprile in prima serata su Canale 5, viene presentato il terzo appuntamento del reality game show The Couple – Una vittoria per due, prodotto da Endemol Shine Italy. Il format, condotto da Ilary Blasi, vede in studio il contributo di Francesca Barra e Luca Tommassini, i […] L'articolo The Couple: terzo appuntamento con eliminazioni, prove e chiavi per il montepremi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

The couple riparte con tensioni tra concorrenti, strategie e prime eliminazioni nella gara di coppia - Il reality The Couple, condotto da Ilary Blasi con Francesca Barra e Luca Tommassini, mette alla prova otto coppie tra sfide fisiche e tensioni personali, con rivalità, alleanze e la prima eliminazion ... 🔗gaeta.it

The Couple, pagelle terza puntata: Thais e Elena eliminate (7), Manila pastiera-gate (6,5) - Nonostante il televoto abbia decretato la loro uscita con solo il 40,92% di preferenze, Elena e Thais escono da The Couple a testa alta ... e ringraziando tutti con un sorriso commosso. La loro ... 🔗dilei.it

Il reality “The Couple” torna in onda: tensioni e prime eliminazioni nella terza puntata - Il 28 aprile 2025, Ilary Blasi riporta in onda "The Couple" su Canale 5, con la prima eliminazione e tensioni crescenti tra le coppie, tra cui il litigio delle sorelle Boccoli. 🔗ecodelcinema.com