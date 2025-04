The Couple Manila Nazzaro e Stefano Oradei a cuore aperto | Un figlio? Ci abbiamo provato ma…

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sognano di avere un figlio, la rivelazione a The Couple Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei, anche a The Couple stanno dimostrando quanto è forte il loro legame, si sono anche lasciati sfuggire importanti rivelazioni che hanno commosso tutti.Uno dei loro più grandi sogni è quello di allargare la famiglia, nei giorni scorsi lei ha ammesso: "Un figlio? Ci abbiamo provato, ma non riesce. Il sogno sarebbe quello di renderlo padre, anche perché penso che potrebbe essere il migliore del mondo".Anche il marito dell'ex Miss Italia ha rotto il silenzio sul suo desiderio di paternità, in lacrime ha detto: "Io in questi giorni continuo a dire la parola normale" ha detto Stefano Oradei in lacrime a The Couple, "per me sarebbe normale essere un papà, sarebbe bello".

