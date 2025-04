The Couple Laura Maddaloni crolla dopo la diretta | Non ce le faccio più è troppo tosta

Laura Maddaloni è crollata nella Casa di The Couple - Una vittoria per due. Ecco cosa è successo subito dopo la terza puntata del reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. 🔗 Comingsoon.it - The Couple, Laura Maddaloni crolla dopo la diretta: "Non ce le faccio più, è troppo tosta" ta nella Casa di The- Una vittoria per due. Ecco cosa è successo subitola terza puntata del reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. 🔗 Comingsoon.it

The Couple, Elena Barolo si sbilancia su Laura Maddaloni: "Non mi fido perché..." - Nella Casa di The Couple sono nate le prime simpatie e antipatie. L'ex velina Elena Barolo, infatti, non è riuscita a nascondere i suoi dubbi e perplessità sul comportamento della sportiva Laura Maddaloni. 🔗comingsoon.it

The Couple, indiscrezione su Laura Maddaloni e la sua famiglia - The Couple è iniziato da pochi giorni, ma sui concorrenti stanno già emergendo i primi rumor. Stavolta a finire nel mirino del gossip è stata Laura Maddaloni, che gioca in coppia con Giorgia Villa. La judoka napoletana avrebbe non pochi problemi nella sua famiglia, secondo le indiscrezioni venute fuori in queste ore. L’influencer Deianira Marzano è stata contattata da una sua follower, che l’ha messa al corrente di presunte problematiche familiari che avrebbe Laura Maddaloni. 🔗caffeinamagazine.it

The Couple: chi sono Laura Maddaloni e Giorgia Villa, le due sportive concorrenti del reality di Ilary Blasi - Debutta questa sera su Canale 5 The Couple: tra i concorrenti in gara spiccano anche due sportive pluripremiate, Laura Maddaloni e Giorgia Villa: ecco chi sono. Due sportive d'eccezione, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, uniscono le forze a partire da questa sera, 7 aprile, per tentare la scalata al montepremi di un milione di euro in The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi e in onda in prima serata su Canale 5. 🔗movieplayer.it

