The Couple la coppia vincitrice della terza puntata sono le Sorelle Boccoli Brigitta e Benedicta | Video Mediaset

Qual è la coppia vincitrice della terza puntata di The Couple? Le prime sfide di The Couple hanno visto diverse coppie vincitrici: Jasmine e Pierangelo, i fratelli Danilo e Fabrizio Mileto e le Sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta. Ilary Blasi comunica ai concorrenti: "questa sera vi vengono assegnate delle chiavi. Lo scopo di The Couple è cercare di vincere più chiavi possibili per avere più possibilità di aprire la cassaforte che custodisce l'assegno da 1 milione di euro". Si passa alla sfida finale per decretare il vincitore della terza puntata che avrà diritto ad una chiave, ma anche all'immunità dalle nomination. Ilary Blasi comunica la coppia vincitrice di puntata: sono le Sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta.

