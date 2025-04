The Couple Irma Testa contro i fratelli Mileto | ecco cosa è successo dopo la diretta

Couple - Una vittoria per due, Irma Testa ha deciso di affrontare Danilo Mileto, rivelando di essersi sentita tradita da loro. 🔗 Comingsoon.it - The Couple, Irma Testa contro i fratelli Mileto: ecco cosa è successo dopo la diretta Delusa dalla nomination ricevuta durante l'ultima puntata di The- Una vittoria per due,ha deciso di affrontare Danilo, rivelando di essersi sentita tradita da loro. 🔗 Comingsoon.it

La pugile Irma Testa e la sorella Lucia a The Couple - Archiviato il Grande Fratello, il countdown per The Couple è partito. Dopo avervi annunciato gli opinionisti, ora è arrivato il momento di svelarvi in anteprima una coppia in gara che da lunedì prossimo, 7 aprile, prenderà parte al reality game di Ilary Blasi su Canale 5. Si tratta di Irma Testa e della sorella Lucia. La pugile, entrata nella storia dello sport per essere la prima donna italiana a vincere una medaglia olimpica in questa disciplina, sbarcherà nella casa di The Couple insieme a sua sorella maggiore Lucia. 🔗davidemaggio.it

The Couple, Irma Testa spara a zero su Angela Carini, che rifiutò di battersi con Imane Khelif - A The Couple Irma Testa si lascia andare a rivelazioni taglienti sulla collega Angela Carini, al centro di una bufera durante le Olimpiadi di Parigi 2024 dopo aver abbandonato il ring contro Imane Khelif. Nella casa di The Couple, Irma Testa ha deciso di tornare sul caso che ha diviso il mondo dello sport la scorsa estate. Durante una chiacchierata con gli altri concorrenti del reality, la campionessa olimpica ha criticato duramente la collega Angela Carini per le dichiarazioni rilasciate dopo la sua rinuncia al match contro l'algerina Imane Khelif, alle Olimpiadi di Parigi. 🔗movieplayer.it

Pagelle The Couple seconda puntata: Spinalbese solita lagna, Irma e Lucia Testa d’acciaio - Le pagelle della seconda puntata di ‘The Couple - Una vittoria per due’, quella andata in onda lunedì 14 aprile, danno conto di una serata nella quale è mancato un po’ di mordente. Non le storie, ma sicuramente un po’ di pepe. Niente da fare: Ilary Blasi non riesce a capire che le sorelle Boccoli si chiamano Brigitta e Benedicta e non Brijitta e Benedicta. Chissà se mai qualcuno glielo farà notare. 🔗quotidiano.net

The Couple, i vincitori e i nominati della terza puntata del 28 aprile - Le vincitrici della terza puntata di The Couple in onda ieri sera, lunedì 28 aprile, sono state le sorelle Boccoli ... 🔗fanpage.it

Lucia Testa in crisi a The Couple: le sorelle abbandonano?/ Irma: “Le manca la famiglia, si sente in colpa” - Lucia Testa sta vivendo un momento difficile a The Couple: la donna sente la mancanza della sua famiglia e la sorella Irma si dice preoccupata ... 🔗ilsussidiario.net

The Couple, Laura Maddaloni crolla dopo la diretta: "Non ce le faccio più, è troppo tosta" - Laura Maddaloni è crollata nella Casa di The Couple - Una vittoria per due. Ecco cosa è successo subito dopo la terza puntata del reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. 🔗msn.com