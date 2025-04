The Couple | i nominati e le nomination di ieri sera 28 aprile 2025 | Video Mediaset

Couple – Una vittoria per due è tempo di nomination. Ilary Blasi invita le sette coppie di concorrenti a fare il nome di due coppie da mandare al televoto.nomination The Couple del 28 aprile 2025 3a puntataE' tempo di nomination a The Couple. La terza puntata del nuovo reality show di Canale 5 entra nel vivo con le nomination. Ecco nel dettaglio le nomination delle singole coppie di concorrenti:Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli nominano Pierangelo e Jasmine e Lucia e Irma Testa "ci odiano";Sorelle Testa votano: Antonino e Andrea e Pierangelo e Jasmine;Laura e Giorgia nominano: Antonino e Andrea e Danilo e Fabrizio: "sono forti e si sono creati dei gruppi";Manila e Stefano votano Antonino e Andrea e Pierangelo e Jasmine;Fratelli Mileto fanno il nome di Pierangelo e Jasmine e le Sorelle Testa;Jasmine e Pierangelo votano: i fratelli Danilo e Fabrizio Mileto e Antonino e Andrea;Sorelle Boccoli nominano i fratelli Danilo e Fabrizio Mileto e Laura e Giorgia.

The Couple: i nominati e le nomination di ieri sera 28 aprile 2025 | Video Mediaset - Durante la terza puntata di The Couple – Una vittoria per due è tempo di nomination. Ilary Blasi invita le sette coppie di concorrenti a fare il nome di due coppie da mandare al televoto. Nomination The Couple del 28 aprile 2025 | 3a puntata E' tempo di nomination a The Couple. La terza puntata del nuovo reality show di Canale 5 entra nel vivo con le nomination. Ecco nel dettaglio le nomination delle singole coppie di concorrenti: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli nominano Pierangelo e Jasmine e Lucia e Irma Testa "ci odiano"; Sorelle Testa votano: Antonino e Andrea e Pierangelo e ...

