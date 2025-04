The Couple | eliminati e nominati della terza puntata Ilary Blasi nuova frecciata

Couple - Una vittoria per due’. Nella terza puntata del reality game condotto da Ilary Blasi, quella andata in onda lunedì 28 aprile, finalmente il gioco ha cominciato a ingranare. Complice la sosta forzata a causa del lutto per la morte di Papa Francesco, l’ultima puntata di The Couple ad essere andata in onda è stata quella di lunedì 14 aprile. Sono passate due settimane, quindi, e il rischio di disaffezione da parte del pubblico è alto. Gli eliminati Ilary Blasi, nuova frecciata al notaio I nominati Gli eliminatiEcco quindi il ritorno in onda di questo, va detto, travagliato programma. Ad essere finite al televoto due settimane or sono erano state due coppie di concorrenti: quella composta da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco e quella costituita dalle ex Veline Thais Wiggers ed Elena Barolo. Quotidiano.net - The Couple: eliminati e nominati della terza puntata. Ilary Blasi, nuova frecciata Leggi su Quotidiano.net Prima eliminazione in assoluto nella storia di ‘The- Una vittoria per due’. Nelladel reality game condotto da, quella andata in onda lunedì 28 aprile, finalmente il gioco ha cominciato a ingranare. Complice la sosta forzata a causa del lutto per la morte di Papa Francesco, l’ultimadi Thead essere andata in onda è stata quella di lunedì 14 aprile. Sono passate due settimane, quindi, e il rischio di disaffezione da parte del pubblico è alto. Glial notaio IGliEcco quindi il ritorno in onda di questo, va detto, travagliato programma. Ad essere finite al televoto due settimane or sono erano state due coppie di concorrenti: quella composta da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco e quella costituita dalle ex Veline Thais Wiggers ed Elena Barolo.

The Couple: i nominati e le nomination di ieri sera 7 aprile 2025 | Video Mediaset - Durante la prima puntata di The Couple – Una vittoria per due è tempo di nomination. Ilary Blasi invita le otto coppie di concorrenti a fare il nome di due coppie da mandare al televoto. Nomination The Couple del 7 aprile 2025 | 1a puntata E' tempo di nomination a The Couple. La prima puntata del nuovo reality show di Canale 5 entra nel vivo con le nomination. Ecco nel dettaglio le nomination delle singole coppie di concorrenti: Elena Barolo e Thais Wiggers nominano: "le sorelle Testa e Manila e Stefano sono super affiatati"; Sorelle Boccoli votano Laura e Giorgia e le sorelle ...

The Couple, prima puntata: chi ha vinto, nominati e pagelle - Prima puntata di 'The Couple – Una vittoria per due' e già possiamo tranquillamente esclamare: "Bentornata Ilary". Questo reality game è il suo ambiente naturale. Una Ilary Blasi un po' emozionata in questo avvio di programma di lunedì 7 aprile e questo le ha fatto molto bene, visto che per tutta la puntata si è mantenuta lontana dal trash a cui ci a veva abituato durante la sua ultima conduzione dell'Isola dei Famosi.

The Couple, chi sono i nominati della puntata del 14 aprile - Andiamo a scoprire chi sono i nominati della seconda puntata di The Couple: cosa è accaduto durante le nomination

