The Couple chi sono i primi eliminati | il pubblico furioso

"The Couple", chi sono i primi eliminati: il pubblico furioso – Colpi di scena, addii sorprendenti, lacrime vere e strategie ben piazzate: nella terza puntata di The Couple, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, l'atmosfera si è fatta finalmente più frizzante. Anche se ci è voluto un po', la Casa ha iniziato a scaldarsi e i concorrenti a mostrare il loro vero volto. ( dopo le foto)Leggi anche: La famosa di Canale 5 a nozze con il compagno di 14 anni più grande: di chi si trattaLeggi anche: "Patente ritirata per alcool": clamoroso scivolone per il volto noto della Tv"The Couple", chi sono i primi eliminati: il pubblico furiosoDopo un breve ma sentito applauso in memoria di Papa Francesco, Ilary Blasi ha preso in mano le redini della puntata di The Couple con il suo solito piglio ironico.

