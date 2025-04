The Couple audience tiepida e crisi emotiva di Laura Maddaloni con nuove eliminazioni

Couple, il reality show officiato da Ilary Blasi. L'episodio è registrato con un pubblico pari a 1.328.000 telespettatori e uno share del 10,9%, una performance che non ha saputo catturare l'interesse tanto sperato. Manifestazioni emotive e tensione nell'arena televisiva . L'articolo The Couple, audience tiepida e crisi emotiva di Laura Maddaloni con nuove eliminazioni è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Albergo Angela batte Ilary Blasi: partenza tiepida per The Couple, il nuovo reality di Canale5 mentre Ulisse festeggia (anche il compleanno del conduttore) - Albergo Angela batte Ilary Blasi. Il programma culturale di Rai1 supera il nuovo reality game di Canale 5. Lunedì 7 aprile “Ulisse” ha incollato allo schermo 2.843.000 spettatori con il 17,4% di share mentre “The Couple – Una vittoria per due”, dalle 21.36 alle 1.23, ha ottenuto 2.234.000 spettatori con il 18,6%. Una partenza tiepida per il nuovo titolo della rete ammiraglia del biscione, considerando il battage pubblicitario, l’effetto curiosità e l’assenza su Rai1 di una fiction di punta. 🔗ilfattoquotidiano.it

The Couple: Chi è Jasmine Carrisi? Tutto sulla Concorrente del Nuovo Reality Show di Canale5 - Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi! 🔗comingsoon.it

The Couple, chi è la notaia Maria Teresa: cognome, dove lavora, altro - Non solo i concorrenti e gli opinionisti, Ilary Blasi è protagonista della prima edizione di The Couple insieme a una giuria, composta anche da un notaio. La donna che riveste questo ruolo sta attirando molto l’attenzione del pubblico di Canale 5, durante la prima puntata in onda lunedì 7 aprile 2025. La notaia Maria Teresa entra in scena, seduta nella sua postazione dietro una cattedra, durante le sfide che devono affrontare le coppie. 🔗latuafonte.com

The Couple, gli ascolti della terza puntata: quanto ha fatto - Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di The Couple – Una vittoria per due. La trasmissione condotta da Ilary Blasi ha visto la sua prima eliminazione dopo una settimana di stop per ... 🔗novella2000.it

The Couple, flop servito: reality condotto da Ilary Blasi a rischio - L'Isola dei Famosi di Veronica Gentili accende i motori - The Couple come La Talpa di Diletta Leotta? Il reality di Canale 5 va giù negli ascolti tv: il trend delle tre puntate ... 🔗affaritaliani.it

The Couple, Antonino Spinalbese contro Pierangelo Greco: “cosa vuoi davvero da me?” - Nella casa del nuovo reality di Canale 5 volano le accuse tra i concorrenti in attesa del televoto di lunedì che decreterà la prima eliminazione e partono le prime nomination ... 🔗msn.com