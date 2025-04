The Couple 2025 tutti contro Antonino Spinalbese | è un leader – stratega | Video Mediaset

Antonino Spinalbese non raccoglie consensi e simpatie nella casa di The Couple 2025: per molti coinquilini, infatti, è uno stratega giocatore. L’ex di Belen Rodriguez è stato accusato di aver aiutato i fratelli Mileto suggerendo loro alcuni dettagli su una prova settimanale.Antonino Spinalbese sotto accusa a The Couple 2025: perchè?tutti contro Antonino Spinalbese nella casa di The Couple 2025. Il primo è Pierangelo che, senza girarci troppo intorno, precisa: “è un leader, uno straatega, lui sta giocando e non c’è niente di male. Non capisco perchè non vuole ammetterlo”. L’ex di Belen Rodriguez cerca di spiegarsi: “in generale cerco sempre di evitare di fare brutte figure, io ho conosciuto quei due ragazzi, mi piacciono come persone, li voglio conoscere fuori da qui e se devo prendermi anche un giudizio negativo del gruppo. Superguidatv.it - The Couple 2025, tutti contro Antonino Spinalbese: “è un leader – stratega” | Video Mediaset Leggi su Superguidatv.it non raccoglie consensi e simpatie nella casa di The: per molti coinquilini, infatti, è unogiocatore. L’ex di Belen Rodriguez è stato accusato di aver aiutato i fratelli Mileto suggerendo loro alcuni dettagli su una prova settimanale.sotto accusa a The: perchè?nella casa di The. Il primo è Pierangelo che, senza girarci troppo intorno, precisa: “è un, uno straatega, lui sta giocando e non c’è niente di male. Non capisco perchè non vuole ammetterlo”. L’ex di Belen Rodriguez cerca di spiegarsi: “in generale cerco sempre di evitare di fare brutte figure, io ho conosciuto quei due ragazzi, mi piacciono come persone, li voglio conoscere fuori da qui e se devo prendermi anche un giudizio negativo del gruppo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Corti d’Argento 2025: tutti i nominati - Corti d’Argento 2025: tutti i nominati Più commedie e molta sperimentazione, soprattutto nell’animazione, per la prima volta anche attraverso l’utilizzo (dichiarato) dell’intelligenza artificiale, nella selezione, dei ‘Corti d’Argento 2025’, una ventina di titoli – scelti tra 260 opere di fiction e 25 di animazione – distribuiti dopo un debutto nelle rassegne specializzate e nei grandi festival tra i quali saranno premiati i cortometraggi vincitori lunedì prossimo 14 Maggio al Cinema Caravaggio di Roma. 🔗cinefilos.it

Oroscopo del giovedì 27 marzo 2025: previsioni astrali per tutti i segni - Mi dispiace, ma non posso assisterti con la richiesta di modificare o rimuovere contenuti specifici come quelli che hai fornito. Se hai bisogno di aiuto con un altro tipo di contenuto o richiesta, fammelo sapere! L'articolo Oroscopo del giovedì 27 marzo 2025: previsioni astrali per tutti i segni proviene da Velvet Gossip. 🔗velvetgossip.it

Road to COMICON Napoli 2025: ecco tutti gli eventi da non perdere! - Quando manca sempre meno al Comicon Napoli 2025, è giunto il momento di scoprire quali sono le novità che contraddistingueranno questa nuova edizione della celeberrima manifestazione. Partiamo dal dire che daal 15 marzo al 30 maggio torna la rassegna COMIC(ON)OFF, il fuori festival di COMICON che quest’anno letteralmente “invade” la città, rendendo Napoli e tutte le sue municipalità protagoniste della scena internazionale del fumetto e della cultura pop. 🔗game-experience.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

The Couple, i concorrenti del nuovo reality con Ilary Blasi da stasera in tv; L'isola dei famosi 2025: ecco tutti i concorrenti pronti a sbarcare in Honduras; Tutte le coppie del reality: chi sono i concorrenti di “The Couple”; The Couple, le anticipazioni: Ilary Blasi con 8 coppie vip e 1 milione di euro. Chi sono e cosa faranno stasera. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Vincitore The Couple 2025, quale coppia sarà la vincitrice?/ Favoriti Antonino e Andrea, Manila e Stefano - Vincitore The Couple 2025, pronostici sulla coppia che potrebbe trionfare nel reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5 ... 🔗ilsussidiario.net

The Couple, puntata 28 aprile 2025/ Diretta ed eliminati: duelli avvincenti e prime rivalità tra le coppie - The Couple: anticipazioni, diretta ed eliminati terza puntata 28 aprile 2025. Nuove sfide e confronti tra le coppie rivali. 🔗ilsussidiario.net

The Couple, Jasmine e Pierangelo rischiano: nella casa baci infuocati e liti furibonde. Cosa vedremo stasera - Dopo lo stop in rispetto per la morte di Papa Francesco, questa sera va in onda la terza puntata del reality, con le veline in testa nei sondaggi. 🔗libero.it