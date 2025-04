The Battle annunciato il musical su Oasis e Blur in arrivo nel 2026

musical ripercorrerà la sfida tra Oasis e Blur che ha caratterizzato le classifiche degli anni Novanta- Duemila, sarà in scena il prossimo anno nel Regno Unito.The Battle è il titolo dell'opera di John Niven che debutterà il prossimo Febbraio ed analizzerà le due celebri release, Country House dei Blur e Roll With It degli Oasis. Gli album delle band sono stati pubblicati lo stesso giorno nel mese di agosto 1995 e nel musical si assisterà alla sfida per raggiungere la vetta della classifica. I vincitori della "battaglia del britpop" furono i Blur, con un totale di 274mila copie vendute contro le 216mila dei Gallagher.The Battle, il musical che ripercorre la sfida per la vetta della classifica tra Oasis e BlurL'autore del musical John Niven è noto come sceneggiatore ed ex volto dell'industria musicale, autore del libro O'Brother e del film che ha per protagonista Nicholous Hoult, con la regia di Matthew Dunster, Kill Your Friends.

