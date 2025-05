Thais ed Elena sono le prime eliminate di The Couple

Couple – Una vittoria per due, il reality su Canale 5 condotto da Ilary Blasi, sono Thais Souza Wiggers ed Elena Barolo.Leggi anche: "The Couple" stasera la diretta con i primi eliminati News sui concorrenti e da che ora va in ondaChi è uscito da The Couple – Una vittoria per due ieri sera 28 aprile 2025Thais ed Elena sono definitivamente uscite da The Couple 2025 poiché eliminate all'esito della sfida al televoto contro la coppia avversaria formata da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.I primi due concorrenti eliminati di The Couple sono Thais ed ElenaLa percentuale finale che ha decretato la prima coppia eliminata di The Couple è pari al 40,82%, mentre Jasmine e Pierangelo sono risultati salvi con il 50,08%.Il momento in video con l'eliminazione della coppiaL'eliminazione in video delle due ex veline di Striscia la notizia è stata comunicata in diretta TV su Canale 5 nel corso della terza puntata andata in onda ieri sera lunedì 28 aprile 2025. 🔗 Apmagazine.it

The Couple: chi sono Thais Wiggers ed Elena Barolo, le due ex veline bionde ora concorrenti del reality - Entrambe ex veline bionde, sono una delle coppie protagoniste del nuovo reality di Canale 5. Conosciamo meglio Elena Barolo e Thais Wiggers, da questa sera concorrenti di The Couple. Due amiche, due ex veline bionde: Elena Barolo e Thais Wiggers saranno una delle coppie di The Couple, il nuovo reality show in partenza questa sera su Canale 5. Insieme agli altri concorrenti, si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi di un milione di euro. 🔗movieplayer.it

The Couple: Scandali e Confidenze tra Thais Wiggers ed Elena Barolo che Svelano i Segreti del Cast - Sei pronto per un'immersione nel mondo di The Couple - Una vittoria per due? Preparati, perché le prime dinamiche sono già incandescenti! Thais Wiggers ed Elena Barolo, avvolte in lenzuola rosa, si abbandonano a confidenze notturne, rivelando le loro prime impressioni sul resto del cast. Elena Contro Laura: Un'Inimicizia Nata Sotto i Riflettori Elena non si fida di Laura, percependo la sua personalità come 'spigolosa' e poco sincera. 🔗mistermovie.it

Stasera la prima eliminazione: a rischiare, Thais Wiggers ed Elena Barolo e Jasmine Carrisi in coppia con Pierangelo Greco - Prosegue con la terza puntata The Couple, nuovo reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, Dopo lo stop della scorsa settimana per la morte del Papa, la diretta di stasera segna la prima eliminazione dal gioco. Gioco che mette alla prova otto coppie di concorrenti costrette a vivere sotto lo stesso tetto, tra prove fisiche e sfide psicologiche ad alta tensione. In palio? Un montepremi da un milione di euro, che sta già facendo gola a più di un concorrente. 🔗iodonna.it

The Couple, Thais Wiggers ed Elena Barolo sono la prima coppia eliminata: il loro percorso e la popolarità per le poesie sugli uccelli - Una puntata carica di emozioni ha segnato una svolta importante nel reality The Couple – Una vittoria per due, in onda su Canale 5. Le coppie in nomination, Thais ed Elena da un lato e Jasmine e Piera ... 🔗mondotv24.it

The couple, Elena Barolo e Thais Wiggers eliminate: è la prima coppia fuori dal gioco, le percentuali del televoto - La puntata di The Couple trasmessa lunedì 28 aprile ha portato a un verdetto importante: la prima eliminazione. A sfidarsi sono state due coppie: Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco contro Thais ... 🔗fanpage.it

Thais Wiggers ed Elena Barolo sono la prima coppia eliminata - Questa è una sera molto importante per le coppie in Nomination, Thais ed Elena o Jasmine e Pierangelo dovranno abbandonare il gioco di The Couple – Una vittoria per due. Le loro sono state settimane i ... 🔗informazione.it