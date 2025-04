Napolipiu.com - Terrore a Milanello: Ibra trattenuto a fatica | Voleva dargliele di santa ragione

Momenti di alta tensione a, dove Zlatanhimovi? è statomentre stava per scatenare una reazione fisica.Quando la palla ha smesso di rotolare e il tabellone diceva 3-0 per il Milan sull'Inter, San Siro era una bolgia rossonera. Nessuno avrebbe potuto prevederlo con tale nettezza: una vittoria fragorosa, che ha costretto anche i più scettici a rivedere giudizi e convinzioni sul progetto Milan, sul lavoro di Sergio Conceição e su una squadra che sembrava destinata a una stagione anonima.Certo, una qualificazione era possibile, anche auspicabile per chi segue i colori rossoneri, ma con questi contorni? Difficile da immaginare. Il Milan è apparso tatticamente superiore, fisicamente pronto, mentalmente feroce.