Terrence Howard rifiuta ruolo in biopic su Marvin Gaye per scena d’intimità

Terrence Howard ha svelato di aver avuto l'opportunità di recitare in un film biografico dedicato alla celebre leggenda del soul Marvin Gaye, proposta che è stata poi rigettata a causa dell'obbligo di interpretare una scena d'intimità con un uomo. Nel corso di una recente apparizione in un noto podcast, l'attore ha svelato di aver avuto l'opportunità di recitare in un film biografico dedicato alla celebre leggenda del soul, proposta che è stata poi rigettata a causa dell'obbligo di interpretare una scena con un uomo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Approfondimenti da altre fonti

