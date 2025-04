Terremoto urbanistica in commissione paesaggio si dimettono presidente e tre membri

Il presidente della commissione paesaggio del Comune di Milano, Alessandro Ubertazzi, e tre membri, gli architetti Giuseppe Marinoni, Giacomo Cristoforo De Amicis e l'ingegnere Dario Vanetti, hanno rassegnato le dimissioni. La decisione arriva dopo le indagini a loro carico, avviate pochi giorni.

Urbanistica, nuovo terremoto in commissione Paesaggio: si dimettono il presidente e tre componenti - Milano, 29 aprile 2025 – L’onda lunga delle inchieste sull’urbanistica a Milano, con decine di progetti bloccati e una serie di fascicoli aperti su interventi edificatori più o meno importanti in città, si abbatte sulla commissione Paesaggio. Un organismo comunale, questo, di cui ha fatto parte – ne era il vicepresidente – Giovanni Oggioni, il dirigente comunale arrestato nel marzo scorso con l’accusa di essere a capo di un sistema che decideva vita e morte dei diversi piani urbanistici milanesi. 🔗ilgiorno.it

Inchiesta urbanistica Milano, pm: patto costruttori-architetti decideva la Commissione Paesaggio - Nuovi sviluppi nell’indagine sull’urbanistica a Milano. Ci sarebbe un “accordo” tra “associazioni di categoria” dei costruttori e “l’ordine degli architetti” dietro la “composizione” della commissione per il paesaggio del Comune di Milano: un accordo con cui sarebbero “coordinate le candidature” di architetti, ingegneri e professionisti che entrano a far parte dell’organo tecnico-consultivo comunale da cui dipendono i destini dei progetti immobiliari del capoluogo lombardo e sul cui parere si basa l’avanzamento delle pratiche edilizie. 🔗lapresse.it

Palazzo di via Piermarini, il gruppo PD chiede riunione Commissione Urbanistica - Tempo di lettura: < 1 minuto“Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha seguito con attenzione, sin dall’inizio, la complicata vicenda del palazzo di via Piermarini n.48, con un preliminare accesso agli atti. La diffida da parte degli abitanti nei confronti del Comune di Benevento, ci impone di tenere alta l’attenzione su una questione delicatissima”. Così in una nota il Gruppo consiliare PD di Benevento. 🔗anteprima24.it

