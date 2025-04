Terracina aggrediscono le guardie Fipsas durante i controlli

Terracina, 29 marzo 2025- Nella notte appena trascorsa, durante un'attività di controllo sul territorio, le guardie Ittiche della Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) sono state oggetto di una grave aggressione da parte di pescatori di frodo, intenti alla cattura illegale di anguille. Gli aggressori, provenienti dalla regione Campania, hanno reagito violentemente ai controlli.Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie della Polizia di Stato e il personale del 118. Una delle guardie, ferita durante l'aggressione, è stata trasportata all'ospedale di Terracina per accertamenti medici.La Fipsas provinciale esprime la massima solidarietà alla guardia coinvolta e condanna fermamente ogni atto di violenza contro chi opera a tutela dell'ambiente e della legalità.

