Terra dei Fuochi il commissario unico Vadalà | Chiusa perimetrazione dell'area vasta ora si definiscono opere di bonifica

Il commissario unico per la bonifica della Terra dei Fuochi, generale Giuseppe Vadalà, è intervenuto ieri ad Aversa in occasione di un incontro promosso dal Rotary Club Aversa "Terra Normanna", presso l'auditorium della chiesa Santa Teresa del Bambino Gesù, dedicato alla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul disastro ambientale.

