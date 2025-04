Terra dei Fuochi ad Aversa esperti e commissario Vadalà a confronto su sentenza della Cedu

confronto quello promosso dal Rotary Club Aversa, nell'auditorium della chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù nella città normanna. Al centro dell'incontro, la Terra dei Fuochi e la recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha condannato lo Stato italiano per non aver tutelato i cittadini campani dai .L'articolo Terra dei Fuochi, ad Aversa esperti e commissario Vadalà a confronto su sentenza della Cedu Teleclubitalia.

Terra Fuochi, ad Afragola sequestrata area di 10mila mq: titolare denunciato - Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia Locale della Città di Afragola in località Cinque Vie ha sequestrato un’area di 10000 metri quadrati in una zona agricola: all’interno della quale c’erano un fabbricato e due capannoni. Uno dei due capannoni era adibito a tipografia litografia e serigrafia, non rispettava la normativa in materia ambientale, era privo dei titoli autorizzativi per lo scarico delle acque reflue e per l’emissione in atmosfera, dei registri di carico e scarico. 🔗anteprima24.it

Grazia Di Michele in Concerto ad Aversa, il 16 febbraio: Un Tributo alla Musica e alla Terra - Come tradizione a metà febbraio l’associazione Bianca d’Aponte di Aversa, organizzatrice dell’omonimo Premio per cantautrici, organizza un concerto per ricordare la cantautrice prematuramente scomparsa ed il primo direttore artistico del Premio, Fausto Mesolella, in prossimità dei compleanni di entrambi, e quest’anno l’appuntamento è fissato per domenica 16 febbraio alle 18.30 all’Auditorium Bianca d’Aponte, in via Nobel 2, con Grazia Di Michele, già madrina del Premio, e Eleonora Bianchini nello spettacolo “Madre Terra”. 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Terra dei Fuochi, incontro tra il sindaco di Aversa e Vadalà per bonificare terreno per pista di atletica - Ha partecipato anche il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, all’incontro tenutosi il 7 aprile 2025 presso la Prefettura di Napoli tra 38 primi cittadini ed il generale Giuseppe Vadalà, Commissario unico per la bonifica della Terra dei Fuochi. Terra dei Fuochi, incontro tra il sindaco di Aversa e Vadalà per bonificare terreno per pista di […] L'articolo Terra dei Fuochi, incontro tra il sindaco di Aversa e Vadalà per bonificare terreno per pista di atletica sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Sentenza Cedu su “Terra dei Fuochi”, ad Aversa incontro del Rotary con il generale Vadalà - Aversa (Caserta) - Ad oltre tre mesi dalla storica sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul caso "Terra dei Fuochi", il Rotary Club Aversa Terra ... 🔗pupia.tv

Terra dei Fuochi, nuovo studio rileva picchi veleno nelle piante - Un nuovo studio scientifico ha rilevato livelli allarmanti di elementi tossici nella Terra dei Fuochi in Campania - un'area che registra uno dei più alti tassi di incidenza di tumori in Europa - anche ... 🔗ansa.it