Terni Stefano Bandecchi sul pronto soccorso | Tra noi e l’Africa distanza è ormai colma La replica | Collasso anche per colpa sua

pronto soccorso di Terni. Foto per la Regione Umbria, forte a chiacchiere ma zero nei fatti". Il sindaco Stefano Bandecchi ha pubblicato un post su instagram corredato da alcuni scatti. Scrive il primo cittadino: "Manca tutto compreso l'igiene, tra noi e l'Africa la distanza è ormai colma.

