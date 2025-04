Terni seconda edizione per Piedilucando | Gara competitiva e passeggiata ecologica rivolta alle famiglie

seconda edizione in arrivo per ‘Piedilucando’ ossia la Gara podistica e la passeggiata ecologica che costeggeranno il lago di Piediluco. L’iniziativa sportiva è organizzata dall’associazione Myricae in programma giovedì 1 maggio. Due i percorsi che si snoderanno beneficiando di un paesaggio. 🔗 Ternitoday.it - Terni, seconda edizione per Piedilucando: “Gara competitiva e passeggiata ecologica rivolta alle famiglie” in arrivo per ‘’ ossia lapodistica e lache costeggeranno il lago di Piediluco. L’iniziativa sportiva è organizzata dall’associazione Myricae in programma giovedì 1 maggio. Due i percorsi che si snoderanno beneficiando di un paesaggio. 🔗 Ternitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Terni, seconda edizione per Piedilucando: “Gara competitiva e passeggiata ecologica rivolta alle famiglie” - Seconda edizione in arrivo per ‘Piedilucando’ ossia la gara podistica e la passeggiata ecologica che costeggeranno il lago di Piediluco. L’iniziativa sportiva è organizzata dall’associazione Myricae in programma giovedì 1 maggio. Due i percorsi che si snoderanno beneficiando di un paesaggio... 🔗ternitoday.it

Terni, seconda edizione per Piedilucando: “Gara competitiva e passeggiata ecologica rivolta alle famiglie” - Seconda edizione in arrivo per ‘Piedilucando’ ossia la gara podistica e la passeggiata ecologica che costeggeranno il lago di Piediluco. L’iniziativa sportiva è organizzata dall’associazione Myricae in programma giovedì 1 maggio. Due i percorsi che si snoderanno beneficiando di un paesaggio... 🔗ternitoday.it

Terni, seconda edizione di ‘Hola and the Big Dream’: “Un bellissimo viaggio dentro i sogni dei più piccoli” - Un progetto innovativo che coniuga narrazione, tecnologia e valori sociali. La sala del caffè letterario della Biblioteca ha ospitato stamattina – martedì 25 marzo - la presentazione della versione Beta di ‘Hola and the Big Dream’ ossia il progetto editoriale a cura della Ternana Women. Erano... 🔗ternitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Terni, seconda edizione per Piedilucando: “Gara competitiva e passeggiata ecologica rivolta alle famiglie”; ‘Piedilucando’ ai blocchi di partenza: non solo gara, c’è anche passeggiata ecologica; Gara podistica e passeggiata: il 1° maggio c’è ‘Piedilucando’; Giovedì 1° maggio torna Piedilucando corsa podistica competitiva e passeggiata. 🔗Se ne parla anche su altri siti

‘Piedilucando’ ai blocchi di partenza: non solo gara, c’è anche passeggiata ecologica - Due percorsi e centinaia di partecipanti iscritti. Torna il primo maggio, alla sua seconda edizione, ‘Piedilucando’: gara podistica e passeggiata ecologica intorno al lago, organizzata dall’associazio ... 🔗umbria24.it