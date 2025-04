Terni Michele Pennoni | La città fanalino di coda per il clima La politica intervenga immediatamente

città italiana con il clima migliore?” classifica, elaborata dal Sole 24 Ore su dati di 3b Meteo, fotografa il benessere climatico in 112 capoluoghi (riaggregrati su base provinciale) con 16 parametri meteo relativi al periodo 2014-2024. L’indice sintetico è uno dei 90. 🔗 Ternitoday.it - Terni, Michele Pennoni: “La città fanalino di coda per il clima. La politica intervenga immediatamente” “L’indagine “Qual è laitaliana con ilmigliore?” classifica, elaborata dal Sole 24 Ore su dati di 3b Meteo, fotografa il benesseretico in 112 capoluoghi (riaggregrati su base provinciale) con 16 parametri meteo relativi al periodo 2014-2024. L’indice sintetico è uno dei 90. 🔗 Ternitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Terni, Michele Pennoni: “L’elezione di Stefano Bandecchi in Provincia dimostra il superamento del modello bipolare” - Il bipolarismo, da tempo in crisi a livello nazionale e definitivamente superato dalle cruciali sfide storiche odierne, è ormai obsoleto anche a livello locale. L'elezione del neopresidente della Provincia di Terni ne è la prova: un voto, prima espressione diretta dei cittadini e ora affidato... 🔗ternitoday.it

Terni piange la scomparsa di Mario Giangiuli, titolare della storica agenzia immobiliare in città - Lutto a Terni. Si è spento all’età di 79 anni Mario Giangiuli, storico imprenditore cittadino titolare di una delle più famose agenzie immobiliari del territorio. Giangiuli inizia la carriera insieme al padre, aprendo l’agenzia nel 1965 con i sessant’anni di attività festeggiati proprio... 🔗ternitoday.it

Terni, bagni pubblici in città e nelle zone turistiche: “Affrontiamo un problema annoso”. Le zone ed il progetto - Un problema endemico per la città di Terni, sollevato a più riprese anche in ottica di accoglienza dei turisti. L’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi, intervenendo alla nostra redazione di www.ternitoday.it, annuncia una novità che riguarda l’istallazione e la gestione dei bagni pubblici... 🔗ternitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Terni, Michele Pennoni: “La città fanalino di coda per il clima. La politica intervenga immediatamente”; Terni, Michele Pennoni: “L’elezione di Stefano Bandecchi in Provincia dimostra il superamento del modello bipolare”; Terni, Azione: Michele Pennoni segretario provinciale; Azione Terni, Michele Pennoni è il nuovo segretario provinciale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online