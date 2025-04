Terni il capo di gabinetto della Questura Giuseppe Taschetti va in pensione | abbracci e momento di commozione

Giuseppe Taschetti. Lo storico capo di gabinetto della Questura di Terni ha salutato tutti i colleghi nel corso della giornata di oggi, martedì 29 aprile. Da domani sarà in pensione dopo una lunga carriera in polizia e molti anni passati proprio in Questura. 🔗 Ternitoday.it - Terni, il capo di gabinetto della Questura Giuseppe Taschetti va in pensione: abbracci e momento di commozione Ultimo giorno di lavoro per il dottor. Lo storicodidiha salutato tutti i colleghi nel corsogiornata di oggi, martedì 29 aprile. Da domani sarà indopo una lunga carriera in polizia e molti anni passati proprio in. 🔗 Ternitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ufficializzato il nuovo capo di Gabinetto della Questura - Il vice questore Simone Rodella è stato nominato capo di Gabinetto della Questura di Padova. Al suo fianco ci sarà il commissario capo Giandomenico Fuccelli nella veste di vice capo di Gabinetto. Il primo aprile sono stati accolti dal questore Marco Odorisio. Il vice questore Rodella, già... 🔗padovaoggi.it

Polizia, Stramandino è il nuovo capo di gabinetto della questura - Da questa mattina, Rosa Alba Stramandino, primo dirigente della polizia ha assunto l'incarico di capo di gabinetto della questura di Reggio Calabria. La funzionaria prende il posto della dott.ssa Maria Grazia Milli, trasferita ad altro incarico. La dottoressa Stramandino, laureata in... 🔗reggiotoday.it

Stefano Cadelli è il nuovo capo di gabinetto della Questura - Il Questore della Provincia di Pordenone, Giuseppe Solìmene, ha dato il benvenuto al Commissario Capo della Polizia di Stato Stefano Cadelli, a cui è stato assegnato l’incarico di Capo di Gabinetto. In Polizia dal 1986, nel corso della lunga carriera ha svolto numerose esperienze nelle diverse... 🔗pordenonetoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Alla Questura di Terni, ultimo giorno di lavoro di Giuseppe Taschetti; Terni, il capo di gabinetto della Questura Giuseppe Taschetti va in pensione: abbracci e momento di commozione; Questura Terni, ultimo giorno di lavoro per il Capo Gabinetto Cesare Taschetti; Un pezzo di storia della questura di Terni ai saluti: Giuseppe Taschetti va in pensione. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ufficializzato il nuovo capo di Gabinetto della Questura - Il vice questore Simone Rodella è stato nominato capo di Gabinetto della Questura di Padova. Al suo fianco ci sarà il commissario capo Giandomenico Fuccelli nella veste di vice capo di Gabinetto. 🔗padovaoggi.it

Avvicendamenti ai vertici della Questura di Messina: Ettaro capo di gabinetto, Presti alla divisione anticrimine - sino ad oggi a capo della Divisione Anticrimine della Questura di Messina, svolgerà la delicata mansione di Capo di Gabinetto del Questore Annino Gargano. Nella mattinata odierna, la Questura di ... 🔗messina.gazzettadelsud.it