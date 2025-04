Terapia forestale convegno per valorizzare i territori montani di Valdisieve e Valdarno

convegno internazionale "FOR.SA – Foresta e Salute", una giornata dedicata alla presentazione dei risultati e delle proposte operative legate alla Terapia forestale. L'evento pone particolare attenzione su tre ambiti principali: la gestione forestale, l'impatto economico-sociale e i benefici per la salute umana. Il progetto è promosso dalla Foresta Modello delle Montagne Fiorentine e finanziato dal GAL Start, attraverso il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana. L'obiettivo è valorizzare i territori montani della Valdisieve e del Valdarno, creando luoghi adatti alla pratica della Terapia forestale. Questa disciplina, nata in Giappone oltre 40 anni fa, è oggi in rapida espansione a livello globale.

Baronissi celebra il Made in Italy: convegno, premiazioni e degustazioni per valorizzare le eccellenze della Valle dell'Irno - Un grande evento dedicato al valore identitario, culturale ed economico del Made in Italy si terrà mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 17.00, nell'Aula Consiliare del Comune di Baronissi. In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, sarà protagonista il convegno "Made in Italy: risorsa strategica e prospettive", promosso con il sostegno della Fondazione Super Sud, Culturitalia, Provincia di Salerno e con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Connessioni, Danza movimento terapia: Convegno-Formazione permanente nazionale di Apid ad Arezzo dal 4 al 6 aprile con iniziative gratuite per la cittadinanza - Arezzo, 23 febbraio 2025 – Tre giornate di approfondimento, confronto e attività per gli addetti ai lavori, ma anche di laboratori e iniziative aperte alla cittadinanza grazie al programma del convegno e formazione permanente di APID®, dal titolo CONNESSIONI. DanzaMovimentoTerapia per il BENESSERE della PERSONA e delle COMUNITA', che si svolgerà ad Arezzo dal 4 al 6 aprile 2025. APID® è l'Associazione Professionale Italiana DanzaMovimentoTerapia, che si occupa della formazione dei DanzaMovimentoterapeuti e della promozione di questa pratica (DMT) che oggi trova un vasto campo di applicazioni ...

"La proprietà forestale è una risorsa da valorizzare" - MONTAGNA Valorizzare la piccola proprietà forestale e combatterne la frammentazione, trasformando un problema in una risorsa. Questo è l'obbiettivo del Progetto bosco che fa parte del dibattito sui progetti per il futuro della Montagna. L'iniziativa nasce dall'Unione del Comuni Montani Appennino Pistoiese, Comune di San Marcello Piteglio, Distretto Rurale Forestale Pistoiese, Gal MontagnAppennino, con il sostegno della Fondazione Caript, per offrire una soluzione alla parcellizzazione dei terreni e metterli a profitto.

