Tentata testata a un avversario due turni di squalifica a De Lucia

Lucia. Il portiere del Foggia, in panchina nell'ultima sfida di Picerno, è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo. Il provvedimento è stato inflitto in quanto, al termine della gara andata in scena al 'Curcio', l'estremo difensore. 🔗 Foggiatoday.it - Tentata testata a un avversario, due turni di squalifica a De Lucia Si conclude in anticipo la stagione di Victor De. Il portiere del Foggia, in panchina nell'ultima sfida di Picerno, è statoto per due giornate dal Giudice Sportivo. Il provvedimento è stato inflitto in quanto, al termine della gara andata in scena al 'Curcio', l'estremo difensore. 🔗 Foggiatoday.it

Su altri siti se ne discute

San Miniato, tentata rapina all’ufficio postale: due arresti - Pisa, 15 marzo 2025 – Un intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato una rapina all’ufficio postale di via IV Novembre a San Miniato. Due uomini, intorno alle 10.40 di ieri, travisati con passamontagna, stavano per fare irruzione quando sono stati intercettati dai militari in servizio di pattuglia. Alla vista delle divise, i malviventi hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati bloccati dopo un inseguimento. 🔗lanazione.it

Alessandria, tentata rapina e spaccio di cocaina nella zona della stazione: due arresti - Operazione della Polizia ad Alessandria: due arresti e numerose identificazioni per contrastare la criminalità giovanile. 🔗notizie.virgilio.it

Tentata rapina in banca nel Napoletano, presi due banditi - Tempo di lettura: < 1 minutoTentativo di rapina sventato oggi a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, da carabinieri e polizia di stato che hanno arrestato due malviventi. Secondo quanto si è appreso i banditi sono entrati in azione nella banca di credito popolare di via Vittorio Emanuele. Indagini in corso. L'articolo Tentata rapina in banca nel Napoletano, presi due banditi proviene da Anteprima24. 🔗anteprima24.it

Su questo argomento da altre fonti

Tentata testata a un avversario, due turni di squalifica a De Lucia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tentata estorsione nei confronti di un'impresa edile del Barese, due arresti - Da tempo le indagini della Polizia di stato si erano soffermati su questo aspetto, e adesso hanno portato all'arresto di due persone ... indagati per il reato di tentata estorsione con l ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Due torinesi sono stati arrestati per tentata rapina a Napoli, in corso Umberto I - TORINO – Due uomini originari di Torino sono stati arrestati a Napoli con l’accusa di tentata rapina. I due, di 44 e 32 anni, in compagnia di un terzo soggetto, hanno cercato di strappare di ... 🔗quotidianopiemontese.it