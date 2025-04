Tentano la truffa a una 75enne a Ischia | denunciati due giovani

Ischia, 29 APRILE 2025 – Due ragazzi di 19 e 18 anni, entrambi incensurati e originari del quartiere Pianura di Napoli, sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Ischia per tentata truffa ai danni di una 75enne del posto. La vicenda è iniziata con una telefonata sul telefono fisso dell’anziana: un sedicente corriere postale l’ha invitata a pagare due finti postini che stavano per presentarsi a casa sua con presunti documenti riservati dell’INPS. “Una consegna importante e urgente, non si può attendere”, hanno insistito i truffatori. L’anziana, che non aveva contanti in casa, ha iniziato a raccogliere i propri gioielli per consegnarli. Provvidenziale l’intervento della figlia della donna e di un’amica, che si trovavano nei paraggi. Insospettite dalla situazione, hanno intuito la truffa e chiamato il 112. 🔗 Primacampania.it - Tentano la truffa a una 75enne a Ischia: denunciati due giovani (PRIMANOTIZIE), 29 APRILE 2025 – Due ragazzi di 19 e 18 anni, entrambi incensurati e originari del quartiere Pianura di Napoli, sono statidai carabinieri della Compagnia diper tentataai danni di unadel posto. La vicenda è iniziata con una telefonata sul telefono fisso dell’anziana: un sedicente corriere postale l’ha invitata a pagare due finti postini che stavano per presentarsi a casa sua con presunti documenti riservati dell’INPS. “Una consegna importante e urgente, non si può attendere”, hanno insistito itori. L’anziana, che non aveva contanti in casa, ha iniziato a raccogliere i propri gioielli per consegnarli. Provvidenziale l’intervento della figlia della donna e di un’amica, che si trovavano nei paraggi. Insospettite dalla situazione, hanno intuito lae chiamato il 112. 🔗 Primacampania.it

