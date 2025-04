Tenta di uccidere il coinquilino fermo per un 27enne

fermo di polizia giudiziaria nei confronti di un 27 tarantino, presunto responsabile del reato di Tentato omicidio.L'allarme è scattato intorno alle 22.00, quando un 26enne, di Gravina di Puglia, ma di fatto domiciliato in un appartamento in locazione insieme ad altri coetanei del centro jonico, sarebbe stato aggredito da uno dei coinquilini a colpi d'ascia, che gli hanno procurato lesioni alla testa e a un braccio.La vittima, nonostante le gravi ferite inferte, è riuscita a trovare rifugio all'interno di un appartamento del palazzo, dal quale ha allertato i Carabinieri.Le indagini, si sono da subito concentrate sul coinquilino che, dopo aver nascosto l'arma del delitto, è fuggito a casa dei genitori.

