Tenta di strangolare la madre per ottenere denaro | arrestato un ragazzo di 29 anni a Busto Garolfo

arrestato per estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'intervento dei carabinieri è avvenuto intorno alle 6 di domenica 27 aprile, all'interno di un'abitazione di Busto Garolfo (Milano)

Busto Garolfo, aggredisce e tenta di strangolare la madre per avere denaro: arrestato ragazzo di 29 anni - Busto Garolfo (Milano), 29 aprile 2025 – Ha chiesto denaro alla madre come ormai succedeva da tempo, sempre con maggiore insistenza fin quando, di fronte al diniego, l’ha presa per il collo e minacciata: aveva sopportato fin troppo la donna che, domenica mattina, ha infine deciso di interrompere le vessazioni e allertare i carabinieri, che hanno arrestato il figlio della 56enne per una lunga serie di reati. 🔗ilgiorno.it

Anticipazioni Hercai, Puntate Turche: Gonul Tenta Di Strangolare Reyyan! - Anticipazioni Hercai, puntate turche: Gonul approfitta della presenza di Reyyan al castello per cercare di strangolarla di notte. Il suo gesto però non va a buon fine e non rimane impunito! Hercai va avanti e, nel corso delle puntate turche, ci sarà Gonul. Quest’ultima, approfittando della permanenza di Reyyan a casa loro, darà ancora una volta dimostrazione della sua follia tentando di strangolare la ragazza. 🔗uominiedonnenews.it

Schiaffi e sputi alla madre per i soldi. Tenta di metterle in bocca delle pillole - Siena, 19 febbraio 2025 – Qui non c’entra il rapporto madre e figlio. Un litigio ci può sempre stare. Anche il fare la voce grossa. Discutere animatamente e smettere di parlarsi, andarsene di casa sbattendo la porta. Tornando nel cuore del notte quando è un po’ sbollita. Non ci sono momenti facili, a volte, nelle famiglie. Dietro il comportamento di un giovane straniero che vive da una vita in Valdelsa c’era tuttavia un’eccessiva aggressività. 🔗lanazione.it

Napoli, tenta di strangolare la madre il giorno di Pasqua: arrestato 46enne - Nella notte tra sabato e domenica, Ponticelli è stato teatro di un episodio di violenza domestica. Le forze dell'ordine sono intervenute in seguito a una chiamata al ... 🔗msn.com