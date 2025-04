Tenta di rubare nel supermercato ma viene scoperto | aggredisce il responsabile con una bottiglia di vetro

Sorpreso a rubare nel negozio, aggredisce il responsabile. E' accaduto nel capoluogo pontino, in un supermercato della grande distribuzione, dove ieri è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. A recarsi sul posto sono stati i poliziotti della squadra volante, che si sono imbattuti.

