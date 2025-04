Tensione tra ultras | Daspo per due della Nuova Guardia

ultras trentini del gruppo Nuova Guardia: il questore ha emesso due Daspo nei confronti di un 31enne e un 35enne, a causa dei disordini avvenuti nei pressi del casello autostradale di Trento sud al termine dell’incontro dello scorso 21 febbraio con la Pergolettese.Gli. 🔗 Trentotoday.it - Tensione tra ultras: Daspo per due della Nuova Guardia Guai per duetrentini del gruppo: il questore ha emesso duenei confronti di un 31enne e un 35enne, a causa dei disordini avvenuti nei pressi del casello autostradale di Trento sud al termine dell’incontro dello scorso 21 febbraio con la Pergolettese.Gli. 🔗 Trentotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tensione tra ultras: Daspo per due della Nuova Guardia - Guai per due ultras trentini del gruppo Nuova Guardia: il questore ha emesso due Daspo nei confronti di un 31enne e un 35enne, a causa dei disordini avvenuti nei pressi del casello autostradale di Trento sud al termine dell’incontro dello scorso 21 febbraio con la Pergolettese. Gli... 🔗trentotoday.it

Tensione tra ultras: Daspo per due della Nuova Guardia - Guai per due ultras trentini del gruppo Nuova Guardia: il questore ha emesso due Daspo nei confronti di un 31enne e un 35enne, a causa dei disordini avvenuti nei pressi del casello autostradale di Trento sud al termine dell’incontro dello scorso 21 febbraio con la Pergolettese. Gli... 🔗trentotoday.it

Ultras 18enne lancia fumogeni durante Catania-Foggia poi si nasconde dietro lo striscione: Daspo di due anni - Un diciottenne catanese denunciato per lancio di fumogeni durante Catania-Foggia. Provvedimento D.A.SPO. di due anni e ammenda alla società. 🔗notizie.virgilio.it

Cosa riportano altre fonti

Tensione tra ultras: Daspo per due della Nuova Guardia; Trento Calcio, altri due daspo per gli Ultras Nuova Guardia. E per i fatti di Novara, 20 provvedimenti in arrivo; Brancaccio, risse tra tifosi del Palermo davanti ai bambini che aspettavano le uova di Pasqua; Alta tensione in vista del derby, i numeri dei Daspo: a Genova sono 144. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Daspo per due ultras trentini dopo i disordini del 21 febbraio - D.A.SPO. per due ultras trentini di 31 e 35 anni. A emetterlo il Questore di Trento; i due tifosi appartengono al locale gruppo ultras “NUOVA GUARDIA”. La misura è stata decisa a seguito dei disordini ... 🔗rainews.it

Ultras, molotov contro la sede del gruppo Quadraro degli ultras della Roma (Gazzetta) - Notte di alta tensione a Roma per via di una molotov lanciata contro la sede del gruppo Quadraro degli ultras della Roma ... 🔗ilnapolista.it

Tensioni fra tifosi del Lecce e della Roma: tre Daspo - I provvedimenti hanno rispettivamente la durata di due anni per il 25enne romanista, mentre nei confronti degli ultras leccesi sono stati previsti 5 anni per il 45enne perché recidivo nelle ... 🔗romatoday.it