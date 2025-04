Tennis Sinner al Tg1 | Non c’è posto più bello di Roma per tornare

Roma, 29 apr. (askanews) – “Ci vediamo a Roma, speriamo di essere preparati per esserci ma sono molto contento di fare ritorno a Roma, non c’è posto più bello”. Così Jannik Sinner, intervistato questa sera in esclusiva dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, dà appuntamento al Foro Italico a tutti i tifosi azzurri che nel corso degli Internazionali BNL d’Italia, torneo che segnerà il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di inattività scontati in seguito all’accordo stipulato con la Wada per il caso Clostebol, potranno tornare ad ammirarlo. “Ognuno è libero di dire quel che vuole e di giudicare – ha aggiunto Sinner riferendosi ai tanti commenti rilasciati da molti suoi colleghi in merito a quanto lui accaduto – l’importante per me è che so io cosa è successo e cosa ho passato ed era molto difficile e non auguro a nessuno di passare da innocente una cosa del genere” “L’anno scorso è stato molto stressante ma siamo riusciti ad ottenere risultati incredibili, anche quest’anno siamo partiti bene poi è successo quello che è successo. 🔗 , 29 apr. (askanews) – “Ci vediamo a, speriamo di essere preparati per esserci ma sono molto contento di fare ritorno a, non c’èpiù”. Così Jannik, intervistato questa sera in esclusiva dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, dà appuntamento al Foro Italico a tutti i tifosi azzurri che nel corso degli Internazionali BNL d’Italia, torneo che segnerà il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di inattività scontati in seguito all’accordo stipulato con la Wada per il caso Clostebol, potrannoad ammirarlo. “Ognuno è libero di dire quel che vuole e di giudicare – ha aggiuntoriferendosi ai tanti commenti rilasciati da molti suoi colleghi in merito a quanto lui accaduto – l’importante per me è che so io cosa è successo e cosa ho passato ed era molto difficile e non auguro a nessuno di passare da innocente una cosa del genere” “L’anno scorso è stato molto stressante ma siamo riusciti ad ottenere risultati incredibili, anche quest’anno siamo partiti bene poi è successo quello che è successo. 🔗 Ildenaro.it

