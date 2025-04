Tennis Musetti batte ancora Tsitsipas è agli ottavi a Madrid

Musetti vince ancora contro Stefanos Tsitsipas. L’azzurro con una grande rimonta ha conquistato il primo parziale col punteggio di 7-5, risalendo dal 2-5 e annullando anche un set point. Nel secondo ha invece chiuso i conti con un tie-break dominato e al quarto match-point. Il suo avversario agli ottavi di finale sarà De Minaur.“Non ho cominciato bene – le sue parole – ma era la mia prima volta sul campo Santana. Le condizioni sono molto diverse, qui la palla rimbalza molto più in alto che altrove. Sono però rimasto sul pezzo con pazienza e attitudine. Top 10? Non penso al ranking, voglio concentrarmi sul torneo partita dopo partita. La continuità però ora c’è e sta aumentando anche l’esperienza nel vincere certe partite. 🔗 Roma, 29 apr. (askanews) – A due settimane dal successo a Montecarlo, Lorenzovincecontro Stefanos. L’azzurro con una grande rimonta ha conquistato il primo parziale col punteggio di 7-5, risalendo dal 2-5 e annullando anche un set point. Nel secondo ha invece chiuso i conti con un tie-break dominato e al quarto match-point. Il suo avversariodi finale sarà De Minaur.“Non ho cominciato bene – le sue parole – ma era la mia prima volta sul campo Santana. Le condizioni sono molto diverse, qui la palla rimbalza molto più in alto che altrove. Sono però rimasto sul pezzo con pazienza e attitudine. Top 10? Non penso al ranking, voglio concentrarmi sul torneo partita dopo partita. La continuità però ora c’è e sta aumentando anche l’esperienza nel vincere certe partite. 🔗 Ildenaro.it

