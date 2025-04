Trevisotoday.it - Tennis, Luca Rinaldi concede il bis al Tpra Expert Level di Mogliano

Neldicon 16 fightersil bis. Il giocatore di casa in finale supera Achille Sbrojavacca dello Sporting Life Center. Terze posizioni per l’altro alfiere di casa Massimo Manente e per Alessandro Pian del Volpago.è subentrato al San Marco di. 🔗 Trevisotoday.it